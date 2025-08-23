En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

اجلاس «شانگهای»: صف‌آرایی شرق در برابر غرب!

مقامات پکن می‌گویند، نشست آتی سازمان شانگهای به دنبال محرکهای تازه‌ای برای همکاری در برابر ذهنیت هژمونی‌طلبی ایالات متحده خواهد بود.
کد خبر: ۱۳۲۴۲۰۱
|
۰۱ شهريور ۱۴۰۴ - ۰۸:۱۰ 23 August 2025
|
837 بازدید
|
۵

 

پکن روز جمعه اعلام کرد شیء جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین اواخر ماه جاری میزبان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و بیش از ۲۰ رئیس دولت خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، این نشست سیاسی امنیتی با هدف تقویت نفوذ منطقه‌ای چین برگزار می‌شود.

به گفته لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، «رهبران بلوکی که حدود یک‌چهارم جمعیت جهان را دربر می‌گیرد»، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) که از ۳۱ اوت تا اول سپتامبر در تیانجین برگزار خواهد شد، برنامه‌های تازه‌ای برای تعمیق روابط خود رونمایی خواهند کرد.

این نشست تنها چند روز پیش از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رژه‌های نظامی چین در سال‌های اخیر انجام می‌شود؛ در حالی‌که سیاست‌های خارجی و تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌ویژه در قبال اسرائیل، غزه و جنگ تعرفه‌ها برخی بازیگران کلیدی منطقه‌ای را بیش از پیش به سمت چین سوق داده است.

رهبران کشورهای عضو یا میهمان همچون ترکیه، بلاروس، ایران، قزاقستان، پاکستان و ویتنام نیز در جمع شرکت‌کنندگان خواهند بود. نخست‌وزیر مالزی انور ابراهیم نیز برای شرکت در این اجلاس راهی تیانجین خواهد شد، پیش از آن‌که در اکتبر میزبان ترامپ و سایر رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور شود.

شانگهای محور سیاست چین برای مقابله با آمریکا

شیء جین‌پینگ در این نشست که با حضور رؤسای سازمان‌های بین‌المللی همراه است، سخنرانی‌های اصلی را ایراد خواهد کرد.

لیو بین در نشست خبری درباره اهداف اجلاس گفت: «چین امیدوار است از طریق این اجلاس، محرک تازه‌ای برای همکاری ایجاد کند و با اتکاء به ثبات و تاب‌آوری سازمان همکاری شانگهای به عوامل نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی در محیط بین‌المللی پاسخ دهد.»

او افزود: «در دنیای امروز، ذهنیت‌های کهنه هژمونی و سیاست قدرت همچنان اثرگذارند؛ برخی کشورها تلاش می‌کنند منافع خود را بالاتر از دیگران قرار دهند و این موضوع تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی است.» (اشاره‌ای غیرمستقیم به ایالات متحده).

لیو تأکید کرد: «با ثبات و انعطاف‌پذیری سازمان همکاری شانگهای، می‌توانیم با این بی‌ثباتی‌ها و عوامل غیرقابل پیش‌بینی مقابله کنیم و محیطی مساعد برای صلح پایدار ایجاد کنیم.»

به گفته او، اجلاس با امضای «اعلامیه تیانجین» به پایان خواهد رسید.

در نشست سال ۲۰۲۴ سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قزاقستان، آستانه، رهبران بر تقویت همکاری در حوزه‌های مبارزه منطقه‌ای با تروریسم، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال توافق کرده بود.

 

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
اجلاس شانگهای چین مودی خبر فوری آمریکا
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
مودی وزرای کابینه خود را اعلام کرد
ایران خواستار ثبت ورزش زورخانه‌ای در شانگهای شد
دادستان‌های هند مدعی کشف توطئه ترور مودی شدند
توضیحات عراقچی درباره دستورکار نشست شانگهای
پیروزی قاطع حزب مودی در انتخابات پارلمانی هند
گفت‌وگوی مخبر و پوتین در حاشیه اجلاس شانگهای
ساختار اقتصاد جهانی در سال آینده هم شکننده خواهد بود
نارندرا مودی برای دومین بار نخست‌وزیر هند شد
اولین سفر خارجی رئیسی به کدام کشور خواهد بود؟
حزب مودی در انتخابات هند پیروز شد
نخست وزیر هند برای عبادت زیرآبی رفت!
مودی با اکثریت بیشتری به قدرت باز می‌گردد
سخنرانی مخبر در نشست کشورهای عضو شانگهای
عکس دسته‌جمعي رئيسي و سران اجلاس شانگهاي
مثلث پوتین-مودی-شی، نمایش نظم چندجانبه جهانی
عمران‌خان پیروزی مودی را به وی تبریک گفت
پاکستان باز هم به نخست وزیر هند اجازه عبور از حریم هوایی‌اش را نداد
طرح احزاب اپوزیسیون هند برای کنار زدن مودی از نخست وزیری
عمران خان: «نتانیاهو» و «مودی» اخلاقاً ورشکسته هستند
ائتلاف «مودی» پیروزِ ضعیف انتخابات پارلمانی هند می‌شود
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۵
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۳۵ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
3
1
پاسخ
فرصت بزرگی برای ایران است فقط حیف که رئیس جمهوری مثل پزشکیان، نماینده ایران در این اجلاس است. رئیس جمهوری که نه طرح و برنامه ای دارد و نه انگیزه ای و نه درکی از اهمیت چنین اجلاسی.
پاسخ ها
ناشناس
| Germany |
۰۹:۴۷ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
مثلا رئیس جمهور و دولت قبلی چه گلی به سر مملکت زدن
محمد
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۸:۵۳ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
الکی میگی؟؟؟
ناشناس
|
United Arab Emirates
|
۰۹:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
2
پاسخ
تقسیم دنیا به شرق و غرب در زمانهای گذشته بود. الان شرق. غربی وجود نداره چون شرق هم . امدتها است وارد دنیای سرمایه داری شده. امروز فقط باید بفکر منافع ملی بود ته عاشق و شیفته این وان
محمد
|
United States of America
|
۱۰:۱۰ - ۱۴۰۴/۰۶/۰۱
0
0
پاسخ
شانگهای را تو جنگ دیدیم
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
ترامپ بر جنگ محدود ولی مؤثر با ایران تأکید دارد/ سرنوشت نتانیاهو با جنگ ۱۲ روزه در دست ترامپ افتاد
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد
کنایه ظریف به اروپا پس از دیدار با ترامپ
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
غرق شدن پدر و دو فرزندش در دریای مازندران
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی
خبر خوش سرلشکر پاکپور به مناسبت روز صنعت دفاعی
نامه ۱۰ برنده جایزه نوبل و ۱۳ دانشمند غربی به نتانیاهو
اگر دنبال جنگ هستید بروید کارهایتان را بکنید، هر موقع پشیمان شدید بیایید برای مذاکره
وزیر دفاع: ابزاری داریم که تا حالا به کار نگرفتیم!
جزئیات عجیب روابط جنسی امیر تتلو در زندان
نمایش قدرت دریایی ایران آغاز می شود
وزیر کشور: باید برای بدترین سناریو آماده باشیم
بازداشت 53 مسیحی در جنگ ایران و اسرائیل
اسرائیل یا می‌خواهد حمله کند یا نمایشش را می‌دهد!
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۶۷ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
سه گزینه ریاست دانشگاه آزاد با تجربه‌های متفاوت علمی، اجرایی و سیاسی  (۹۵ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۷ نظر)
پاسخ تند عبدالحسین مختاباد به حمید رسایی  (۶۳ نظر)
توانمندی‌های پدافند اس 400 روسیه را ببینید  (۶۰ نظر)
tabnak.ir/005YU5
tabnak.ir/005YU5