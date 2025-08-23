مقامات پکن می‌گویند، نشست آتی سازمان شانگهای به دنبال محرکهای تازه‌ای برای همکاری در برابر ذهنیت هژمونی‌طلبی ایالات متحده خواهد بود.

پکن روز جمعه اعلام کرد شیء جین‌پینگ، رئیس‌جمهوری چین اواخر ماه جاری میزبان ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه، نارندرا مودی نخست‌وزیر هند، آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل و بیش از ۲۰ رئیس دولت خواهد بود.

به گزارش تابناک به نقل از بازار، این نشست سیاسی امنیتی با هدف تقویت نفوذ منطقه‌ای چین برگزار می‌شود.

به گفته لیو بین، معاون وزیر خارجه چین، «رهبران بلوکی که حدود یک‌چهارم جمعیت جهان را دربر می‌گیرد»، در نشست سران سازمان همکاری شانگهای (SCO) که از ۳۱ اوت تا اول سپتامبر در تیانجین برگزار خواهد شد، برنامه‌های تازه‌ای برای تعمیق روابط خود رونمایی خواهند کرد.

این نشست تنها چند روز پیش از برگزاری یکی از بزرگ‌ترین رژه‌های نظامی چین در سال‌های اخیر انجام می‌شود؛ در حالی‌که سیاست‌های خارجی و تجاری دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا به‌ویژه در قبال اسرائیل، غزه و جنگ تعرفه‌ها برخی بازیگران کلیدی منطقه‌ای را بیش از پیش به سمت چین سوق داده است.

رهبران کشورهای عضو یا میهمان همچون ترکیه، بلاروس، ایران، قزاقستان، پاکستان و ویتنام نیز در جمع شرکت‌کنندگان خواهند بود. نخست‌وزیر مالزی انور ابراهیم نیز برای شرکت در این اجلاس راهی تیانجین خواهد شد، پیش از آن‌که در اکتبر میزبان ترامپ و سایر رهبران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) در کوالالامپور شود.

شانگهای محور سیاست چین برای مقابله با آمریکا

شیء جین‌پینگ در این نشست که با حضور رؤسای سازمان‌های بین‌المللی همراه است، سخنرانی‌های اصلی را ایراد خواهد کرد.

لیو بین در نشست خبری درباره اهداف اجلاس گفت: «چین امیدوار است از طریق این اجلاس، محرک تازه‌ای برای همکاری ایجاد کند و با اتکاء به ثبات و تاب‌آوری سازمان همکاری شانگهای به عوامل نامطمئن و غیرقابل پیش‌بینی در محیط بین‌المللی پاسخ دهد.»

او افزود: «در دنیای امروز، ذهنیت‌های کهنه هژمونی و سیاست قدرت همچنان اثرگذارند؛ برخی کشورها تلاش می‌کنند منافع خود را بالاتر از دیگران قرار دهند و این موضوع تهدیدی جدی برای صلح و ثبات جهانی است.» (اشاره‌ای غیرمستقیم به ایالات متحده).

لیو تأکید کرد: «با ثبات و انعطاف‌پذیری سازمان همکاری شانگهای، می‌توانیم با این بی‌ثباتی‌ها و عوامل غیرقابل پیش‌بینی مقابله کنیم و محیطی مساعد برای صلح پایدار ایجاد کنیم.»

به گفته او، اجلاس با امضای «اعلامیه تیانجین» به پایان خواهد رسید.

در نشست سال ۲۰۲۴ سازمان همکاری شانگهای در پایتخت قزاقستان، آستانه، رهبران بر تقویت همکاری در حوزه‌های مبارزه منطقه‌ای با تروریسم، انرژی‌های تجدیدپذیر و اقتصاد دیجیتال توافق کرده بود.