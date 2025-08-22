En
ابراز پشیمانی سعید مهری از بازگشت به پرسپولیس

سعید مهری، هافبک سابق پرسپولیس از بازگشت به ایران ابراز پشیمانی کرد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۰ 22 August 2025
سعید مهری: خیلی پشیمانم به پرسپولیس آمدم! / از سپاهان و تراکتور پیشنهاد داشتم

به گزارش تابناک به نقل از خبرورزشی، سعید مهری، بازیکن سابق پرسپولیس، در گفت‌وگو با برنامه شب‌های فوتبالی درباره پیشنهاد پرسپولیس و بازگشتش به ایران صحبت کرد.

وی اظهار داشت: با باشگاه قبرسی دو سال قرارداد داشتم، اما قرارداد خود را فسخ کردم تا به پرسپولیس بروم. پس از بازگشتم به ایران، یک ماه در هتل بودم و قرارداد من بسته نمی‌شد، زیرا فقط به من گفته بودند که قرارداد خود را فسخ کن.

هافبک سابق پرسپولیس افزود: خیلی پشیمان هستم که به ایران برگشتم. البته باید بگویم که چون در تمرین تیم ملی مصدوم شدم و نتوانستم پلی‌آف اروپا را برای آپوئل بازی کنم، با خودم گفتم حضور در آپوئل فقط برای بازی در لیگ مناسب نیست و تصمیم بازگشت به ایران را همانجا گرفتم.

مهری در خصوص پیشنهادات گفت: قبل از پرسپولیس اول سپاهان و تراکتور برای من نامه زده بودند، اما آپوئل به آنها گفته بود فقط قرضی مهری را می‌دهیم و چون این دو باشگاه به صورت قطعی من را می‌خواستند، به همین دلیل آن انتقالات کنسل شد.

او اضافه کرد: یک هفته بعد پیشنهاد پرسپولیس مطرح شد و من با آقای درویش صحبت کردم. من گفتم که در پستی که من بازی می‌کنم، بازیکنان زیادی حضور دارند و پست من شلوغ است، ولی به تفاهم رسیدیم و من به ایران آمدم.

الی گشت
