کدام منطقه تهران رکود دار فرونشست شد؟

به گزارش تابناک به نقل از باشگاه خبرنگاران، رئیس مرکز زلزله نگاری مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی گفت: طبق مطالعات انجام شده با احتساب شهر تهران و شهرهای اطراف آن، امروز ۳ میلیون نفر بر روی پهنه فرونشست ساکن هستند.
پدیده فرونشست زمین در شهرهای مختلف کشور به عنوان یکی از اصلیترین معضلات در حوزههای مختلف زیست محیطی و اقتصادی کشور به شمار میرود که زمینهساز ایجاد مشکلات بسیار زیاد هم در بخش مسکونی کشور و هم در بخش آبهای زیرزمینی به شمار میرود که باعث شده بسیاری از ساکنان شهرهایی که با پدیده فرونشست مواجه هستند اقدام به مهاجرت به شهرهای شمالی کنند که همین امر خود باعث ایجاد مشکلات بیشتر در شهرهای شمالی شده است.
فرونشست زمین حرکت رو به پایین سطح زمین است که معمولا به علت خروج رطوبت از درون توده خاک رخ میدهد. بر اثر این پدیده، سازهها و زیرساختهای سطحی به درون زمین کشیده میشوند و به طور جدی آسیب میبینند. پیامدهای اقتصادی و اجتماعی فرونشست، باعث کاهش کیفیت زندگی انسانها میشود. البته اهمیت این پدیده فقط به دلیل اثرات زیانآور آن بر روی زندگی انسانها نیست. فرونشست بر روی زندگی حیوانات، گیاهان و به طور کلی زیستبوم یک منطقه نیز اثر منفی میگذارد.
طبق آمارها در چند سال اخیر شاهد افزایش چشمگیر پدیده فرونشست زمین در شهرهای مختلف حتی در شهرهای شمالی هم بودهایم که علت اصلی آن به دلیل تغییرات اقلیمی و کاهش میزان بارشها در شهرهای مختلف بوده است.
اهمیت فرونشست زمین آن قدر زیاد بود که حتی مسعود پزشکیان، رئیسجمهوری کشورمان در نخستین نشست خبری خود بااشاره به معضلات گریبانگیر تهران از جمله فرونشست زمین و کاهش شدید ذخایر آبی گفت: متأسفانه بدون توجه به منابع و مصارف، در حال توسعه دادن پایتخت هستیم که از نظر علمی ادامه این روند غیرممکن است و باید برای آن چارهاندیشی کرد.
وی ادامه داد: اگر دنیا را بنگریم درخواهیم یافت که اکثر شهرهای بزرگ و صنعتی کنار دریا هستند. ایران ظرفیت بزرگی مانند خلیجفارس دارد که بسیاری از کشورها حسرت داشتن ۱۰ کیلومتر آن را میخورند، اما متأسفانه از این ظرفیت استفاده نکردیم و کل کشور را میخواهیم در تهران توسعه دهیم.
رئیسجمهور با بیان اینکه باید تمرکز را از مرکز هدایت کنیم به سمت جاهایی که امکان ماندن دارند و برای ادامه زندگی باید بین محیط زندگی و مصارف خود تعادل به وجود آوریم، افزود: این کار هم کاری نیست که من بگویم امروز میخواهم پایتخت را انتقال دهم بلکه نیت بنده این بود که بگویم این روند غیرقابل ادامه است.
براساس این گزارش؛ طی چند سال اخیر ما شاهد آن هستیم که حجم فرونشستها در تهران نسبت به سالهای گذشته در برخی از مناطق به شدت افزایش یافته است و همین امر خود باعث ایجاد معضلات بسیار زیاد برای ساکنان برخی از مناطق از جمله مناطق جنوبی شده است.
