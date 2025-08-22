استقلال رکورد تاریخی زد

استقلال ، باشگاهی که تا ۲ سال قبل همواره درگیر مشکلات مالی بود و برای خرید بازیکنان باید حتی از هوادارانش کمک می‌گرفت، حالا با مالکیت هلدینگ خلیج فارس دیگر این مشکل را ندارد و در مقیاس میلیون دلاری خرج می‌کند!

به گزارش تابناک به نقل از خبر ورزشی، با حضور آسانی و جنپو استقلال تبدیل به گران‌ترین تیم تاریخ لیگ‌برتر ایران شد.

بعد از نظری جویباری که به عقیده هواداران استقلال در نقل و انتقالات منفعل عمل کرد، علی تاجرنیا با دریافت بودجه‌ای چشم‌گیر از هلدینگ خلیج‌فارس ستاره‌های خارجی را به استقلال آورد.

طبق قانون با بسته شدن پنجره نقل و انتقالاتی، باشگاه‌ها تنها می‌توانند بازیکنان آزاد به خدمت بگیرند. فصل نقل و انتقالات فوتبال ایران نیمه شب ۲۹ مرداد ماه به پایان رسید و حالا باشگاه‌هایی که جای خالی در لیست خود داشته باشند، می‌توانند بازیکن آزاد به خدمت بگیرند.

یعنی علاوه بر پول رضایت‌نامه -که بعد از پایان مهلت نقل و انتقالات معمولا درصدی بیشتر از همیشه می‌شود- برای آزادسازی بازیکن، باشگاه‌ها باید یا جای خالی در لیست خود داشته باشند و یا با خروج نام بازیکنی، این جای خالی را ایجاد کنند!

کاری که استقلال در این یکی دو سال نشان داده در انجامش ماهر و دوباره آن را تکرار کرده است! بخصوص که حالا رقیب هم وارد این وادی شده و کری هم دارند!

همانطور که تاجرنیا وعده داده بود، «موسی جنپو» ملی پوش اهل مالی به استقلال پیوسته و نام عیسی آل کثیر نیز از فهرست بازیکنان این تیم خارج شده است. ال کثیر در ساعات آخر نقل و انتقالات به ملوان رفت و جنپو در کنار آسانی –دیگر خرید آبی ها- وارد فرودگاه امام خمینی تهران شده است.

طبق اعلام ترانسفرمارکت، باشگاه استقلال برای انتقال موسی جنپو ۱ میلیون یورو به استاندارد لیژ بلژیک پرداخت کرد. عیسی آل‌کثیر هم بدون یک ثانیه تمرین و بازی در لباس استقلال و تنها بعد حضوری کوتاه مدت در باشگاه، ۱۱ میلیارد تومان از استقلال گرفت که بیشتر از دو گل او در دربی برای آبی‌ها درد داشت!

اما فقط مبلغ رضایت‌نامه‌هایی که استقلال در این دو ماه نقل و انتقالات برای بازیکنان پرداخت کرده به ۵.۸۳ میلیون دلار رسید و رکورد لیگ برتر با این رقم شکست! نداشتن پول در تمام این سال‌ها یک دردسر بود و حالا داشتنش –با نداشتن نیروی انسانی متخصص در مدیریت- ده‌ها دردسر می‌آورد. این عدد در معیار و مقیاس فوتبال ایران با این همه کمبود در زیرساخت ها، واقعا کلان است و وقتی بدانیم چه درصدی از آن به جیب واسطه‌ها رفته، تنها می‌توان یاد کرد از رئیس جمهور سابق کشورمان و تکیه کلام او را گفت: «علی برکت الله!»

قصد تکرار مکررات نداریم. فقط امیدواریم این مدیران که با این خرید‌ها خرج‌های میلیون دلاری روی دست باشگاه گذاشتند، حالا که تاوان کسب تجربه آنها را بیت المال داده لااقل خیلی زود عوض نشوند و روزی بتوانند از این تجربه به نفع فوتبال و استقلال استفاده کنند.

از آن طرف امیدواریم این خرید‌های تازه انتظار هواداران در نمایش فوتبال زیبا و رسیدن به جام و پیروزی را برآورده کنند. در آن صورت حداقل دلمان نمی‌سوزد که هم پول دادیم و هم نتیجه نگرفتیم!