به گزارش تابناک به نقل از روابط‌ عمومی بانک آینده؛ در این مجمع که با حضور اکثریت سهامداران، نماینده صندوق ضمانت سپرده‌ها و شرکت فرابورس ایران برگزار گردید، صورت‌های مالی سال‌مالی منتهی به 1401/12/29، پس از قرائت گزارش عملکرد هیأت‌مدیره و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی با اکثریت آرا به تصویب رسید.

در پایان مجمع، سازمان حسابرسی به‌عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی برای سال‌مالی 1403 تعیین شد. همچنین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به‌عنوان روزنامه‌های رسمی برای درج آگهی‌های بانک آینده، انتخاب گردیدند.

گفتنی است؛ مجامع مذکور به‌صورت برخط (online) و از طریق وب‌سایت رسمی بانک آینده به‌نشانی www.ba24.ir برای سهامداران محترم قابل‌مشاهده و پی‌گیری بود.