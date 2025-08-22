En
هندبال قهرمانی جوانانن دختر آسیا ۲۰۲۵ – ازبکستان

برد قاطعانه دختران هندبال ایران مقابل قزاقستان

ملی‌پوشان دختر ایران با نمایش یک بازی درخشان و نتیجه قاطعانه برابر قزاق‌ها، از قدرت‌های برتر هندبال آسیا، به پیروزی رسیدند.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۰۰ 22 August 2025
برد قاطعانه دختران هندبال ایران مقابل قزاقستان

 به گزارش تابناک، تیم ملی هندبال جوانان دختر که امروز، جمعه، ۳۱ مرداد، در دومین بازی خود در مرحله مقدماتی هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا مقابل قزاقستان به میدان رفت که توانست با ارائه یک بازی درخشان برابر این رقیب سنتی خود به یک پیروزی مقتدرانه برسد، اتفاقی که با این اختلاف امتیاز تا به حال رخ نداده بود. این پیروزی که فقط در چند سال اخیر و تحت مدیریت فعلی فدراسیون هندبال ایران نظیر داشت، این بار با قاطعیت و اختلاف امتیاز بیشتری رقم خورد تا یک برد تاریخی به نام دختران ایران ثبت شود.

قزاقستان که با یک نقره و ۴ برنز سابقه خوبی در قهرمانی آسیا دارد، در سومین دیدار خود اسیر بازی منظم و زنجیره درخشان ملی‌پوشان در خط حمله و دفاع شد طوری که در نیمه نخست با نتیجه ۱۳ - ۲۲ شکست را پذیرا شد و به رختکن رفت تا دختران هندبال ایران با روحیه بالا برنامه نیمه دوم خود را برای یک پیروزی با ارزش ترتیب دهند.

در نیمه دوم نیز همین روند ادامه یافت و ملی‌پوشان کشورمان با بازی حساب شده در زمین، با نتیجه ۲۵- ۳۷ و اختلاف ۱۲ گله یکی از بهترین پیروزی‌های خود را برابر حریف قدیمی و سنتی خود ثبت کرد تا با این برد آماده تقابل با کره‌جنوبی در بازی سوم مرحله مقدماتی شود.

تیم ملی هندبال جوانان دختر ایران فردا استراحت می‌کند و در سومین بازی خود در مرحله مقدماتی جام هجدهم، روز یکشنبه، ۲ شهریور، با کره‌جنوبی، پرافتخارترین تیم قاره کهن، مصاف خواهد داد.

هجدهمین دوره مسابقات هندبال قهرمانی جوانان دختر آسیا از ۲۹ مرداد تا ۷ شهریور به میزبانی تاشکند در ازبکستان برگزار می‌شود.

 
 
