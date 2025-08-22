غیبت ترامپ در دیدار احتمالی پوتین و زلنسکی

به گزارش تابناک به نقل از همشهری آنلاین: رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به دیدار احتمالی میان روسای جمهور روسیه و اوکراین گفت که ترجیح می‌دهد در این دیدار شرکت نکند.«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عصر جمعه در سخنانی عنوان کرد: من قصد دارم ارزیابی کنم که آیا «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه و «ولودیمیر زلنسکی» رئیس‌جمهور اوکراین قادر به همکاری مشترک برای دستیابی به یک توافق صلح هستند یا خیر.

طبق گزارش خبرگزاری تاس، رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «البته ترجیح می‌دهم که در دیدار اول میان پوتین و زلنسکی شرکت نکنم.»

ترامپ تاکید کرد: «خواهیم دید که آیا پوتین و زلنسکی با هم همکاری خواهند کرد یا خیر. می‌دانید، آنها با هم کمی سازگار نیستند و به دلایل واضحی خیلی خوب با هم کنار نمی‌آیند.»

او در قسمت دیگری از سخنانش گفت که هنوز در جریان یورش اف‌بی‌آی به خانه «جان بولتون» مشاور سابق امنیت ملی آمریکا قرار نگرفته و فقط از طریق تلویزیون خبری از آن مطلع شده است.

دونالد ترامپ در پاسخ به این سوال خبرنگاران که آیا در جریان حمله اف‌بی‌آی قرار گرفته است یا خیر، گفت: «نه، من در موردش اطلاعی ندارم. من امروز صبح آن را از تلویزیون دیدم. او آدم باهوشی نیست اما می‌تواند خیلی میهن‌پرست نباشد. منظورم این است که ما خواهیم فهمید. من هیچ چیزی در مورد آن نمی‌دانم. من همین امروز صبح آن را دیدم که آنها حمله‌ای انجام دادند.»