کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد

به گزارش تابناک به نقل از برنا،علیرضا بیرانوند که روزهای ابتدایی از محرومیت چهار ماهه خود را سپری می کند و به نظر می رسد از این مساله حسابی ناراحت و دلخور است دوباره خبرسازی کرد.

بیرو دروازه بان پرحاشیه تراکتور و تیم ملی در پیامی که به تازگی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی به اشتراک گذاشت، نوشت: باد با چراغ روشن کاری ندارد، اگر در سختی هستی بدان که روشنی.

این در حالی بود که مهدی قایدی بازیکن سابق استقلال و لژیونر ایرانی در کامنتی جنجالی پاسخ دروازه بان محروم تراکتور را داد و زیر پست او در اینستاگرام نوشت: رد دادی دیگه!

کامنت و پاسخ عجیب و دور از انتظار مهدی قایدی زیر پست جدید علیرضا بیرانوند را ببینید: