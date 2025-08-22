En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

کامنت غیرمنتظره قایدی برای بیرانوند خبرساز شد

دروازه بان تراکتور با پاسخ عجیبی از سوی ستاره سابق استقلال روبرو شد.
کد خبر: ۱۳۲۴۱۳۳
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۰۰ 22 August 2025
|
7508 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از برنا،علیرضا بیرانوند که روزهای ابتدایی از محرومیت چهار ماهه خود را سپری می کند و به نظر می رسد از این مساله حسابی ناراحت و دلخور است دوباره خبرسازی کرد.

بیرو دروازه بان پرحاشیه تراکتور و تیم ملی  در پیامی که به تازگی در صفحه شخصی اش در فضای مجازی به اشتراک گذاشت، نوشت: باد با چراغ روشن کاری ندارد، اگر در سختی هستی بدان که روشنی.

این در حالی بود که مهدی قایدی بازیکن سابق استقلال و لژیونر ایرانی در کامنتی جنجالی پاسخ دروازه بان محروم تراکتور را داد و زیر پست او در اینستاگرام نوشت: رد دادی دیگه!

کامنت و پاسخ عجیب و دور از انتظار مهدی قایدی زیر پست جدید علیرضا  بیرانوند را ببینید:

IMG_20250822_083418_201

 
 
 
 
اشتراک گذاری
لینک کوتاه
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSz
tabnak.ir/005YSz