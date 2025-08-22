En
جاده کندوان یکطرفه شد

سرپرست مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: مسیر شمال به جنوب محور کندوان برای تخلیه بار ترافیکی یکطرفه شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۵:۳۸ 22 August 2025
به گزارش تابناک، علی صادقی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با اشاره به یکطرفه شدن محور کندوان درباره آخرین وضعیت ترافیکی استان، اظهار کرد: در محور چالوس، مسیر جنوب به شمال حدفاصل پل زنگوله تا سیاه پیشه ترافیک سنگین گزارش شده است.

وی گفت: در محور هراز، مسیر جنوب به شمال در محدوده‌های بلور، منظریه، وانا و باجان ترافیک نیمه‌سنگین با مقاطعی سنگین است. مسیرهای سوادکوه و کیاسر عادی و روان هستند.

این مقام مسوول درباره شرایط جوی نیز افزود: در حال حاضر هیچ‌گونه مداخلات جوی خاصی مشاهده یا گزارش نشده است.

مرکز کنترل ترافیک پلیس راه استان با شماره ۲۱۸۲۴۴۳۴ و ۲۱۸۲۴۴۲۰ و با پیش شماره ۰۱۱ به طور شبانه روز آماده پاسخگویی در خصوص وضعیت راه‌های استان است.

برابر آمار، سالانه بیش از ۵۰۰ میلیون دستگاه خودرو در محورهای مازندران تردد دارند که ۱۱ درصد از این ترددها در محورهای اصلی و بقیه درون شهری است. مازندران ۱۰ هزار و ۴۰۰ کیلومتر راه اصلی و فرعی دارد که حدود سه هزار کیلومتر از آن جاده اصلی و بقیه محور روستایی است.

هراز، کندوان، سوادکوه، کیاسر، کناره و جاده گلوگاه ۶ محور اصلی مازندران است که این استان را به استان‌های تهران، البرز، سمنان، گیلان و گلستان متصل می کند.

مسافران و رانندگان می‌توانند جهت آگاهی از آخرین وضعیت راه‌ها، انسدادها یا محدودیت‌های احتمالی تردد و شرایط جوی به سایت www.۱۴۱.ir مراجعه کرده و یا با تلفن گویای ۱۴۱ تماس حاصل کنند.

