یک فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان، بر اهمیت تشخیص و درمان به‌ موقع بیماری‌های کلیه در کودکان به‌ ویژه در دو تا چهار سال نخست زندگی، تاکید کرد.

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پارسا یوسفی، گفت: رشته نفرولوژی کودکان بخش مهمی از طب کودکان را تشکیل می‌دهد زیرا کلیه‌ها و مجاری ادراری در اغلب بیماری‌های بدن درگیر می‌شوند.

وی افزود: بیماری‌های مادرزادی اگر در سال‌های ابتدایی زندگی تشخیص داده نشوند، می‌توانند اثرات جبران‌ناپذیری بر رشد و سلامت کودک بگذارند.

به گفته یوسفی، علائم بیماری‌های کلیوی در کودکان مشابه بزرگسالان است اما به دلیل ناتوانی کودک در بیان مشکلات، تشخیص دشوارتر است.

وی، اختلال در رشد، بی‌قراری، اختلال خواب، کاهش یا افزایش وزن و عفونت‌های ادراری را از نشانه‌های مهم بیماری کلیوی در کودکان برشمرد و افزود: خوشبختانه در کشور ما غربالگری بیماری‌های کلیه در کودکان با استانداردهای جهانی هم‌تراز است.

این فوق تخصص کودکان با اشاره به شیوع بالای عفونت‌های ادراری در کودکان گفت: عفونت ادراری پس از سرماخوردگی، دومین بیماری شایع در کودکان است و اگر درمان نشود می‌تواند منجر به از بین رفتن کلیه شود. وی همچنین اختلال در یادگیری کنترل ادرار، شب‌ادراری پس از پنج سالگی، سنگ کلیه و مصرف خودسرانه داروها را از دیگر مشکلات شایع در کودکان دانست.

یوسفی با تاکید بر نقش تغذیه صحیح در سلامت کلیه کودکان تصریح کرد: عادات غذایی نادرست، مصرف تنقلات و نوشیدنی‌های صنعتی می‌تواند عملکرد کلیه را مختل کند.

وی افزود: مصرف مایعات کافی به‌ویژه در فصل گرما، ورزش همراه با نوشیدن آب و پرهیز از نوشیدنی‌های قندی برای پیشگیری از آسیب به کلیه‌ها ضروری است.

یوسفی، نارسایی کلیه را یکی از مشکلات جدی کودکان عنوان کرد و گفت: این بیماری پنج مرحله دارد که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود.

وی در پایان توصیه کرد والدین از مصرف داروی خودسرانه پرهیز کنند، به توصیه‌های مراکز بهداشتی معتبر توجه داشته باشند و سلامت کودکان را جدی بگیرند.