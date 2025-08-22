En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

بیماری‌های کلیه در کودکان را جدی بگیرید

یک فوق تخصص بیماری‌های کلیه کودکان، بر اهمیت تشخیص و درمان به‌ موقع بیماری‌های کلیه در کودکان به‌ ویژه در دو تا چهار سال نخست زندگی، تاکید کرد.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۸۳
|
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۱۷ 22 August 2025
|
208 بازدید

عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، پارسا یوسفی، گفت: رشته نفرولوژی کودکان بخش مهمی از طب کودکان را تشکیل می‌دهد زیرا کلیه‌ها و مجاری ادراری در اغلب بیماری‌های بدن درگیر می‌شوند.

وی افزود: بیماری‌های مادرزادی اگر در سال‌های ابتدایی زندگی تشخیص داده نشوند، می‌توانند اثرات جبران‌ناپذیری بر رشد و سلامت کودک بگذارند.

به گفته یوسفی، علائم بیماری‌های کلیوی در کودکان مشابه بزرگسالان است اما به دلیل ناتوانی کودک در بیان مشکلات، تشخیص دشوارتر است.

وی، اختلال در رشد، بی‌قراری، اختلال خواب، کاهش یا افزایش وزن و عفونت‌های ادراری را از نشانه‌های مهم بیماری کلیوی در کودکان برشمرد و افزود: خوشبختانه در کشور ما غربالگری بیماری‌های کلیه در کودکان با استانداردهای جهانی هم‌تراز است.

این فوق تخصص کودکان با اشاره به شیوع بالای عفونت‌های ادراری در کودکان گفت: عفونت ادراری پس از سرماخوردگی، دومین بیماری شایع در کودکان است و اگر درمان نشود می‌تواند منجر به از بین رفتن کلیه شود. وی همچنین اختلال در یادگیری کنترل ادرار، شب‌ادراری پس از پنج سالگی، سنگ کلیه و مصرف خودسرانه داروها را از دیگر مشکلات شایع در کودکان دانست.

یوسفی با تاکید بر نقش تغذیه صحیح در سلامت کلیه کودکان تصریح کرد: عادات غذایی نادرست، مصرف تنقلات و نوشیدنی‌های صنعتی می‌تواند عملکرد کلیه را مختل کند.

وی افزود: مصرف مایعات کافی به‌ویژه در فصل گرما، ورزش همراه با نوشیدن آب و پرهیز از نوشیدنی‌های قندی برای پیشگیری از آسیب به کلیه‌ها ضروری است.

یوسفی، نارسایی کلیه را یکی از مشکلات جدی کودکان عنوان کرد و گفت: این بیماری پنج مرحله دارد که در صورت بی‌توجهی می‌تواند به دیالیز و پیوند کلیه منجر شود.

وی در پایان توصیه کرد والدین از مصرف داروی خودسرانه پرهیز کنند، به توصیه‌های مراکز بهداشتی معتبر توجه داشته باشند و سلامت کودکان را جدی بگیرند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
کودکان کلیه بیماری بیماری های مادرزاد عفونت ادراری خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
عفونت ادراری تهدیدی برای سلامت کلیه کودکان
چطور از کلیه‌ها مراقبت کنیم؟!
شناخت عفونت ادراری در مردان
این بیماری کودکان را جدی بگیرید!
علائم عفونت ادراری
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YSB
tabnak.ir/005YSB