ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و مشهد

عکس آرشیوی است.
به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز ۳۱مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیرهای منتهی به استانهای خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استانها به مقصد مشهد مقدس مشاهده میشود.
وی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، بهویژه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از شب گذشته تا ساعت 6 صبح امروز (۳۱ مرداد) در مسیر جنوب به شمال یکطرفه بودند.
جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: بر اساس برنامهریزی، از ساعت ۱۱ امروز تردد خودروها از مرزنآباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیشبینیها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یکطرفه خواهد شد.
سرهنگ محبی در ادامه اظهار کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدودههایی مانند تونل وانا سنگین و بهصورت مقطعی پرحجم است و احتمال یکطرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.
وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامهریزی لازم را برای سفر انجام دهند و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روانسازی ترافیک در این ایام پررفتوآمد محقق شود.
