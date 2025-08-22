En
ترافیک سنگین در محورهای منتهی به شمال و مشهد

جانشین پلیس راه راهور فراجا از افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز ۳۱مردادماه خبر داد و گفت: از ساعت ۱۱ امروز (31 مردادماه) تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۰ 22 August 2025
عکس آرشیوی است.

به گزارش تابناک، سرهنگ سیاوش محبی با اشاره به افزایش تردد در محورهای مواصلاتی کشور در روز ۳۱مردادماه گفت: از ساعات ابتدایی صبح امروز، حجم بالای ترافیک در مسیرهای منتهی به استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی، سمنان، گلستان و دیگر استان‌ها به مقصد مشهد مقدس مشاهده می‌شود.

وی افزود: محورهای شمالی کشور نیز با ترافیک سنگین مواجه هستند، به‌ویژه محور چالوس و آزادراه تهران–شمال که از شب گذشته تا ساعت 6 صبح امروز (۳۱ مرداد) در مسیر جنوب به شمال یک‌طرفه بودند.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: بر اساس برنامه‌ریزی، از ساعت ۱۱ امروز تردد خودروها از مرزن‌آباد به سمت تهران ممنوع و طبق پیش‌بینی‌ها از ساعت ۱۳ مسیر جنوب به شمال محور چالوس و آزادراه تهران–شمال برای تخلیه ترافیک یک‌طرفه خواهد شد.

سرهنگ محبی در ادامه اظهار کرد: در محور هراز نیز بار ترافیکی در محدوده‌هایی مانند تونل وانا سنگین و به‌صورت مقطعی پرحجم است و احتمال یک‌طرفه شدن مسیر جنوب به شمال وجود دارد همچنین محورهای فیروزکوه، آزادراه قزوین–رشت و سایر مسیرهای ارتباطی کشور از ترافیک پرحجم ولی روان برخوردار هستند.

وی تأکید کرد: رانندگان ضمن رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، برنامه‌ریزی لازم را برای سفر انجام دهند و با پلیس همکاری کنند تا ایمنی و روان‌سازی ترافیک در این ایام پررفت‌وآمد محقق شود.

