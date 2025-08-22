به گزارش تابناک به نقل از تسنیم، بر اساس دهکبندی اعلام شده از سوی وزارت کار، در مرداد ماه، ۴۶ میلیون و ۵۷۶ هزار و ۳۳۱ نفر در دهکهای چهارم تا نهم قرار داشتهاند.
این در حالی است که این تعداد در تیر ماه برابر ۴۹ میلیون و ۶۴۲ هزار و ۶۶۵ نفر بوده است. به عبارت دیگر حدود بیش از ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه بگیران دهکهای چهارم تا نهم خارج شدهاند.
حذف یک میلیون خانوار و صرفه جویی هزار میلیارد تومانی در هر ماه
همچنین در مرحله ۱۷۴ (مرداد ماه) مبلغ ۱۳۹ هزار و ۷۰۸ میلیارد ریال بحساب ۱۵ میلیون ۸۳۱ هزار و ۴۹۵ نفر در دهکهای چهارم تا نهم واریز شد.
این در حالی است که در تیر ماه مبلغ ۱۴۸ هزار و ۹۰۷ میلیارد ریال بحساب ۱۶ میلیون ۸۶۷ هزار و ۱۹۶ نفر در دهکهای چهارم تا نهم در سراسر کشور واریز و قابل برداشت است.
اختلاف این دو رقم نشان دهنده تعداد سرپرستان خانوار و خانوادههایی است که از فهرست یارانه بگیران دهکهای چهارم تا نهم خارج شدهاند.
