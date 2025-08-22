En
دوپینگ ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران مثبت شد

ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۳ 22 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسن سیف الهی ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران به دلیل مصرف ماده ممنوعه اریتروپوئتین به مدت ۳ سال از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.  

محرومیت این دوچرخه‌سوار ملی‌پوش از ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیرماه سال ۱۴۰۷ خواهد بود.

هشتم خرداد ماه امسال بود که حسن سیف الهی از تیم ملی ایران بر سکوی نایب قهرمانی مرحله سوم سی‌وهفتمین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان ایستاد.

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
