ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران به دلیل مصرف ماده ممنوعه دوپینگ به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، حسن سیف الهی ملی‌پوش دوچرخه‌سواری ایران به دلیل مصرف ماده ممنوعه اریتروپوئتین به مدت ۳ سال از تمام فعالیت‌های ورزشی محروم شد.

محرومیت این دوچرخه‌سوار ملی‌پوش از ۳۰ تیرماه سال ۱۴۰۴ تا ۲۹ تیرماه سال ۱۴۰۷ خواهد بود.

هشتم خرداد ماه امسال بود که حسن سیف الهی از تیم ملی ایران بر سکوی نایب قهرمانی مرحله سوم سی‌وهفتمین دوره تور دوچرخه‌سواری ایران - آذربایجان ایستاد.