برگزاری گفتگوی تلفنی وزرای خارجه ایران و تروئیکای اروپایی

به گزارش تابناک، سخنگوی وزارت امور خارجه در پاسخ به خبرنگار ایرنا راجع به آخرین وضعیت روند مذاکرات ایران-اروپا راجع به موضوع هستهای، گفت: بر اساس هماهنگی صورت گرفته، وزیر امور خارجه روز جمعه ۳۱ مرداد در تماس تلفنی مشترکی با وزرای امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان و خانم کایا کالاس نماینده عالی اتحادیه اروپا گفتگو خواهد کرد.
به گفته «اسماعیل بقائی»، در این تماس تلفنی در مورد موضوع هستهای و مطالبات ایران بهویژه در رابطه با رفع تحریمهای ظالمانه و نیز ضرورت پاسخگویی طرفهای مقابل در ارتباط با حملات جنایتکارانه صورتگرفته علیه تاسیسات هستهای ایران بحث خواهد شد.
