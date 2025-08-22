زلزله‌ فشم در استان تهران را لرزاند

\n\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u00a0\u0644\u062d\u0638\u0627\u062a\u06cc \u067e\u06cc\u0634 \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647 \u062e\u0641\u06cc\u0641\u06cc \u062f\u0631 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0648\u06cc \u062f\u0627\u062f.\n\u0628\u0646\u0627 \u0628\u0631 \u0627\u06cc\u0646 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634\u061b \u062f\u0642\u0627\u06cc\u0642\u06cc \u0642\u0628\u0644\u060c \u0632\u0644\u0632\u0644\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0628\u0632\u0631\u06af\u06cc \u06f3.\u06f4 \u0631\u06cc\u0634\u062a\u0631\u060c \u0641\u0634\u0645 \u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a\u0627\u0646 \u062a\u0647\u0631\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0644\u0631\u0632\u0627\u0646\u062f.
