زلزله‌ فشم در استان تهران را لرزاند

دقایقی قبل، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، فشم در استان تهران را لرزاند.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۰:۲۸ 22 August 2025
به گزارش تابناک؛  لحظاتی پیش زلزله خفیفی در تهران روی داد.

بنا بر این گزارش؛ دقایقی قبل، زلزله‌ای به بزرگی ۳.۴ ریشتر، فشم در استان تهران را لرزاند.

