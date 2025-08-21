ممنوعیت حریم هوایی پاکستان تمدید شد

این اخطاریه به معنای بیش از چهار ماه متوالی محدودیت است که بر مسیرهای بینالمللی و عملیات خطوط هوایی تاثیر میگذارد. حریم هوایی پاکستان ابتدا از ۲۴ آوریل ۲۰۲۵ در پاسخ به تشدید تنشهای منطقهای بسته شد و از آن زمان، شرکتهای هواپیمایی هند با فشار مالی فزایندهای روبرو شدهاند.
به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، برآوردهای اولیه هزینههای هفتگی تقریبا ۷۷ کرور روپیه اعلام شد که به دلیل مسیرهای پروازی طولانیتر و مصرف سوخت اضافی، به بیش از ۳۰۷ کرور روپیه در هر ماه میرسد.
شرکتهای هواپیمایی هندی آسیبدیده (از جمله ایر ایندیا، ایندیگو، آکاسا ایر، اسپایسجت و ایر ایندیا اکسپرس) فقط در ۲۱ روز، ضرر تخمینی بیش از ۴۶۰ کرور روپیه را ثبت کردند.
ایر ایندیا پیشبینی کرد، در صورت ادامه ممنوعیت، تا ۶۰۰ میلیون دلار (حدود ۵۰۰۰ کرور روپیه) هزینههای اضافی در طول یک سال ثبت کند که این ضررها را به افزایش هزینههای سوخت، خدمه و عملیاتی نسبت میدهد.
طبق گزارش سما تی وی، این ممنوعیت نه فقط سفرهای هوایی تجاری را مختل کرد، بلکه باعث تاخیر و تغییر مسیر مسافران نیز شد. به عنوان مثال، پروازهای ایر ایندیا از سانفرانسیسکو و تورنتو از طریق کپنهاگ تغییر مسیر دادند که به تاخیر ۹ تا ۱۰ ساعته منجر شد.
