وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا مدعی شد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) تحریم‌های جدیدی را علیه یک تبعه یونانی به نام آنتونیوس مارگاریتیس، شبکه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با او را تحریم کرده است.



به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این ادعا که روز پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد، این افراد و شرکت‌ها را به مشارکت در آنچه آمریکا «ناوگان سایه ایران» می‌نامد، متهم کرده و مدعی است که این شبکه در حمل‌ونقل و فروش غیرقانونی نفت ایران نقش داشته است.



بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، مارگاریتیس با استفاده از تجربه چندین‌ساله خود در صنعت کشتیرانی، به تسهیل صادرات نفت ایران کمک کرده است.



این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) اعمال شده که بخش نفت ایران را هدف قرار می‌دهد.



همچنین ادعا شده که این اقدام بخشی از دور جدید تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران است که پس از صدور «یادداشت امنیت ملی شماره ۲» (NSPM-2) توسط رئیس‌جمهور آمریکا، با هدف اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر ایران، آغاز شده است.



در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر نام این شخص یونانی نام ۱۳ شرکت از کشورهای مختلف و ۸ کشتی در فهرست سیاه ضد ایرانی قرار گرفته است.