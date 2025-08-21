En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تحریم‌های جدید آمریکا علیه شبکه فروش نفت ایران

بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، مارگاریتیس با استفاده از تجربه چندین‌ساله خود در صنعت کشتیرانی، به تسهیل صادرات نفت ایران کمک کرده است.
کد خبر: ۱۳۲۴۰۰۵
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۵۰ 21 August 2025
|
488 بازدید

وزارت خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا مدعی شد که دفتر کنترل دارایی‌های خارجی این وزارتخانه (OFAC) تحریم‌های جدیدی را علیه یک تبعه یونانی به نام آنتونیوس مارگاریتیس، شبکه شرکت‌ها و کشتی‌های مرتبط با او را تحریم کرده است. 
 
به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ این ادعا که روز پنج‌شنبه، ۳۰ مرداد ۱۴۰۴ اعلام شد، این افراد و شرکت‌ها را به مشارکت در آنچه آمریکا «ناوگان سایه ایران» می‌نامد، متهم کرده و مدعی است که این شبکه در حمل‌ونقل و فروش غیرقانونی نفت ایران نقش داشته است.
 
بر اساس بیانیه وزارت خزانه‌داری، مارگاریتیس با استفاده از تجربه چندین‌ساله خود در صنعت کشتیرانی، به تسهیل صادرات نفت ایران کمک کرده است.
 
این تحریم‌ها بر اساس فرمان اجرایی ۱۳۹۰۲ (E.O. 13902) اعمال شده که بخش نفت ایران را هدف قرار می‌دهد. 
 
همچنین ادعا شده که این اقدام بخشی از دور جدید تحریم‌ها علیه فروش نفت ایران است که پس از صدور «یادداشت امنیت ملی شماره ۲» (NSPM-2) توسط رئیس‌جمهور آمریکا، با هدف اعمال فشار حداکثری اقتصادی بر ایران، آغاز شده است.
 
در وب‌سایت وزارت خزانه‌داری آمریکا علاوه بر نام این شخص یونانی نام ۱۳ شرکت از کشورهای مختلف و ۸ کشتی در فهرست سیاه ضد ایرانی قرار گرفته است.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آمریکا ایران شرکت ایرانی تحریم
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YQv
tabnak.ir/005YQv