ترافیک سنگین در تمامی محورهای شمالی کشور

مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور گفت: ترافیک سنگین در محورهای شمالی از جمله چالوس و هراز گزارش شده است.
کد خبر: ۱۳۲۳۹۸۶
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۲۱ 21 August 2025
|
480 بازدید

ایمان محرابی نیا مسئول سالن عملیات مرکز مدیریت راه‌های کشور اظهار کرد: تردد از محور چالوس مسیر (شمال به جنوب) و آزادراه تهران – شمال مسیر (شمال به جنوب) تا اطلاع بعدی ممنوع است و شاهد ترافیک سنگین در محور چالوس مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل پل زنگوله تا سیاه بیشه هستیم.

به گزارش تابناک به نقل از مهر، وی ادامه داد: ترافیک سنگین در آزادراه تهران – شمال مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل تونل شماره ۱۲ تا ۱۳ و تونل شماره ۱۶ تا ۱۸ و تونل البرز تا انتهای آزادراه را شاهد هستیم.

او بیان کرد: ترافیک سنگین در محور هراز مسیر (جنوب به شمال) حدفاصل آب اسک تا گزنک و محدوده‌های بایجان و سه راهی چلاو، محور فیروزکوه مسیر (جنوب به شمال) محدوده گیلاوند و آزادراه تهران – پردیس محدوده جاجرود را شاهد هستیم.

محرابی نیا توضیح داد: تردد روان در محور قدیم تهران – بومهن و آزادراه قزوین – رشت مسیر (رفت و برگشت) گزارش شده است.

وی در خصوص آخرین وضعیت جوی ترافیکی سایر محورها گفت: ترافیک سنگین در آزادراه کرج – قزوین حدفاصل مهرشهر تا کمالشهر، آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل فردیس را شاهد هستیم.
 

ایمان محرابی نیا وضعیت ترافیک ترافیک جاده ها تونل البرز ترافیک سنگین خبر فوری
