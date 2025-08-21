ترامپ: اوکراین شانسی برای پیروزی ندارد

رئیس‌جمهور آمریکا با اشاره به درگیری اوکراین و روسیه گفت پیروزی بدون حمله به یک کشور مهاجم اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.

«دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور آمریکا عصر پنجشنبه در شبکه اجتماعی «تروث سوشال» نوشت: «پیروزی در جنگ بدون حمله به یک کشور متجاوز اگر غیرممکن نباشد، بسیار دشوار است.»

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، رئیس‌جمهور آمریکا در ادامه این پست با اشاره به درگیری اوکراین و روسیه افزود: «مثل یک تیم بزرگ در ورزش است که دفاع فوق‌العاده‌ای دارد، اما اجازه بازی تهاجمی ندارد. هیچ شانسی برای پیروزی وجود ندارد! در مورد اوکراین و روسیه هم همینطور است.»

دونالد ترامپ همچنین با اشاره به «جو بایدن» رئیس‌جمهور سابق آمریکا گفت: «جو بایدن فاسد و شدیدا بی‌کفایت اجازه نداد اوکراین بجنگد، فقط دفاع کنید. چطور این اتفاق افتاد؟!»

او مجددا با تکرار ادعاهای پیشین خود گفت: «با این حال، این جنگ اگر من رئیس‌جمهور بودم، هرگز رخ نمی‌داد و هیچ شانسی برای وقوع آن وجود نداشت. دوران جالبی در پیش است...!»

ترامپ بارها و اخیرا نیز، بایدن را مقصر اصلی وقوع جنگ اوکراین می‌داند و حتی چند روز پیش هم با اشاره به نشستی که با «ولادیمیر پوتین» رئیس‌جمهور روسیه در آلاسکا درباره جنگ اوکراین داشت، تاکید کرد: «نشست خوبی در آلاسکا بابت جنگ احمقانه بایدن داشتیم.»

