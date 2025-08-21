En
سردار آزمون در یک قدمی تاج آسیا!

سردار آزمون، ستاره ایرانی شباب الاهلی امارات، پس از درخشش در فصل گذشته و کسب عنوان ارزشمندترین بازیکن لیگ امارات، حالا در فهرست نهایی نامزدهای بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا قرار گرفته است.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۷:۲۷ 21 August 2025
سردار آزمون، ستاره ایرانی شباب الاهلی امارات، در فصل گذشته یکی از بهترین سال‌های فوتبالی خود را پشت سر گذاشت.

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، او در لیگ امارات عملکردی درخشان داشت و توانست عنوان ارزشمندترین بازیکن فصل و توپ طلا را به دست آورد. آزمون در ۲۱ بازی لیگ برتر امارات موفق شد ۱۱ گل به ثمر برساند و ۶ پاس گل ثبت کند.

عملکرد فوق‌العاده او تنها به لیگ محدود نشد؛ چراکه در مجموع ۳۹ بازی فصل برای شباب الاهلی، ۲۶ گل و ۱۰ پاس گل در کارنامه‌اش به ثبت رسید تا نقش تعیین‌کننده‌ای در موفقیت‌های تیمش ایفا کرده باشد.

این درخشش باعث شد تا نام سردار آزمون در فهرست نهایی نامزدهای کسب عنوان بهترین بازیکن سال فوتبال آسیا قرار بگیرد.

این خبر را بدر بالعبید، خبرنگار معتبر عربستانی در صفحه شخصی خود منتشر و نوشت: تاکنون دو نامزد برای این جایزه معرفی شده‌اند که یکی از آن‌ها سردار آزمون است.

بدر بالعبید به دلیل انتشار اخبار موثق و دقیق از کنفدراسیون فوتبال آسیا و پوشش گسترده رویدادهای مختلف AFC، به عنوان یکی از معتبرترین منابع خبری فوتبال قاره شناخته می‌شود.

در حال حاضر، نام نفر سوم برای کسب این عنوان مهم هنوز اعلام نشده است، اما بدون شک رقابت اصلی بین سردار آزمون و سالم الدوسری خواهد بود.

برچسب ها
سردار آزمون کنفدراسیون فوتبال آسیا
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
نظر شما

