هدف پنهان اسرائیل از درگیری با ایران مشخص شد

هدف پنهان اسرائیل؛ کشیدن آمریکا به جنگ تمام‌عیار با ایران

تریتا پارسی، معاون اجرایی اندیشکده آمریکایی «کوینسی»، در مقاله‌ای تحلیلی نوشت که حملات اخیر اسرائیل تنها متوجه برنامه هسته‌ای ایران نبوده است. او استدلال کرد که تل‌آویو در واقع در پی آن است تا ایالات متحده را به رویارویی مستقیم با ایران بکشاند؛ اقدامی که به باور او بخشی از راهبردی گسترده‌تر برای تضعیف و سرنگونی جمهوری اسلامی محسوب می‌شود. به گفته پارسی، هدف نهایی اسرائیل این است که ایران به سرنوشتی مشابه سوریه یا لبنان دچار شود؛ کشوری که هر زمان بخواهد بتواند با توان نظامی خود آن را بمباران کند.

در همین چارچوب، رئیس پیشین «شورای ملی ایرانی-آمریکایی» ــ که به جریان‌های میانه‌رو در داخل ایران نزدیک دانسته می‌شود در تحلیلی احتمال وقوع تقابل جدید میان ایران و اسرائیل در هفته‌های پیش‌رو را بعید ندانست و آن را «جنگی خونین‌تر» توصیف کرد. هم‌زمان، اندیشکده آمریکایی شورای آتلانتیک در گزارشی تأکید کرده است که اسرائیل ممکن است در پی اجرای حملاتی تازه برای «نابودی قاطع برنامه هسته‌ای ایران» باشد، به‌ویژه در صورتی‌که تلاش‌های دیپلماتیک به شکست بینجامد. به باور ناظران، مجموعه این تحلیل‌ها و مواضع، در کنار تحولات اخیر در میدان و سیاست، سناریوی آغاز موج دوم حمله مشترک آمریکا و اسرائیل علیه ایران را پررنگ‌تر می‌کند.

پایان مذاکرات، آغاز اشغال؛ طرح پنج‌ماهه اسرائیل برای نابودی غزه

مذاکرات مربوط به آتش‌بس و تبادل اسرا میان حماس و اسرائیل، با وجود میانجیگری قطر و ایالات متحده، به بن‌بست رسیده و چشم‌انداز جنگ و آینده غزه را در وضعیتی مبهم و ایستا قرار داده است. در پی این شکست دیپلماتیک، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر اسرائیل و سپس کابینه امنیتی این رژیم، تصمیم گرفتند طرح اشغال غزه را به اجرا بگذارند؛ طرحی که هدف اصلی آن پایان‌دادن به حضور و نفوذ حماس در این باریکه عنوان شده است. روزنامه راست‌گرای «اسرائیل هیوم» گزارش داد که پیش‌نویس این طرح پیش از تصویب نهایی در تل‌آویو، ابتدا با اصلاحات و تغییراتی از سوی ایالات متحده مواجه شد و پس از آن، مهر تأیید واشنگتن را دریافت کرد.

بر پایه گزارش‌های رسانه‌های عبری، طرح نظامی جدید اسرائیل برای غزه شامل انتقال کامل ساکنان این باریکه به جنوب و اعمال محاصره‌ای همه‌جانبه بر آن است. سپس ارتش اسرائیل طی عملیاتی پنج‌ماهه، به‌صورت «محله به محله» پیشروی خواهد کرد تا زیرساخت‌های حماس را منهدم ساخته و مدیریت این منطقه را در دست گیرد.

با وجود تبلیغات گسترده دولت، این طرح در داخل اسرائیل و همچنین در سطح بین‌المللی با موجی از انتقاد‌ها مواجه شده است. برخی از نمایندگان کنست هشدار داده‌اند که اشغال مستقیم غزه، تل‌آویو را بر اساس قوانین بین‌المللی موظف خواهد کرد سالانه بین ۳۵ تا ۵۲.۵ میلیارد دلار برای اداره امور این منطقه هزینه کند. هم‌زمان در عرصه دیپلماسی، سیاست‌های تهاجمی بنیامین نتانیاهو واکنش تند کشور‌های اروپایی را نیز در پی داشته است.

در همین راستا، فرانسه اعلام کرده قصد دارد در ماه سپتامبر به‌طور رسمی «دولت فلسطین» را به رسمیت بشناسد. در چنین فضایی، تحلیلگران سیاسی بر این باورند که نتانیاهو ممکن است بار دیگر به راهبرد شناخته‌شده «صادرات بحران‌ها به خاورمیانه» متوسل شود. احتمال گسترش ماجراجویی نظامی به جبهه‌های دیگری همچون لبنان یا حتی ایران مطرح شده است؛ اقدامی که می‌تواند هم نگاه افکار عمومی جهان را از غزه منحرف سازد و هم جبهه داخلی اسرائیل را دست‌کم موقتاً متحد کند.