زلنسکی: حاضر به دیدار با پوتین و ترامپ در مسکو نیستم

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا؛ ولودیمیر زلنسکی روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت که با برگزاری نشست سه جانبه با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در مسکو موافقت نخواهد کرد.

زلنسکی از اتریش، سوئیس یا ترکیه به عنوان مکان‌های احتمالی برای چنین نشستی نام برد و تأکید کرد: هیچ نشستی نمی‌تواند در مسکو برگزار شود.

وی افزود: در مورد بوداپست به عنوان محل برگزاری، فکر می‌کنم درحال حاضر مشکل خواهد بود و صادقانه بگویم، بوداپست از ما حمایت نکرد.

مخالفت با نقش آفرینی چین به عنوان تضمین‌کننده امنیت

زلنسکی خاطرنشان کرد: چرا چین یکی از تضمین‌کننده‌های امنیتی نیست؟ ما به ضامن‌هایی که به اوکراین کمک نمی‌کنند، نیاز نداریم. پکن با مهیا کردن شرایط، دسترسی روسیه به بازار پهپاد را ممکن کرد.

اعلام آمادگی برای برگزاری انتخابات

زلنسکی در بخش دیگری از اظهارات خود اعلام کرد که مایل است انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را برگزار کند.

او در پاسخ به سؤالی در مورد این موضوع به خبرنگاران گفت: خوشحال می‌شوم که انتخابات را هم اکنون برگزار کنم تا این موضوع را خاتمه دهم، زیرا جز مشاجره و درخواست‌های سیاسی، پوستر و ... دستاورد دیگری ندارد. نکته اصلی این است که آنها به من فرصت پایان دادن به جنگ و جلوگیری از تجزیه کشور را بدهند.

زلنسکی در دیدار اخیر خود با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که آماده برگزاری انتخابات است، اما تنها در صورتی که ابتدا آتش‌بس برقرار شود.

کاخ سفید دو روز پس از نشست آلاسکا، صحنه گردهمایی برخی رهبران جهان برای مهار آتش جنگ اوکراین بود؛ نشستی که ولودیمیر زلنسکی و سران کلیدی اروپا به میزبانی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در آن حضور داشتند و وعده‌هایی از برگزاری نشست سه‌جانبه ترامپ، زلنسکی و پوتین تا تضمین‌های امنیتی داده شد.

در نشست روز دوشنبه ۱۸ اوت ۲۰۲۵ برابر با ۲۷ مرداد ماه ۱۴۰۴ در کاخ سفید، که برخی آن را «تاریخی» خواندند، دونالد ترامپ میزبان اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا، کی یر استارمر نخست وزیر انگلیس، ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین، امانوئل مکرون رئیس جمهوری فرانسه، جورجیا ملونی نخست وزیر ایتالیا، فریدریش مرتس صدراعظم آلمان، الکساندر استاب رئیس جمهور فنلاند و مارک روته دبیرکل ناتو بود.

از جمله محور مذاکرات واشنگتن، تضمین‌های امنیتی برای اوکراین و تلاش برای فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست سه‌جانبه میان ترامپ، پوتین و زلنسکی عنوان شد.