۳ دوپینگ جدید در کشتی ایران

دوپینگ ۳ کشتی‌گیر مثبت و هر کدام به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شدند.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ تست دوپینگ ۳ کشتی‌گیر مثبت شد که نام یکی از آنها امیدرضا سهیلی و دیگری هادی رضایی است و نفر سوم به دلیل اینکه زیر سن قانونی به شمار می‌رود نام وی اعلام نمی‌شود.

امیدرضا سهیلی

امیدرضا سهیلی به دلیل مصرف ماده ممنوعه بولدنون از تاریخ ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۴ به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم شد که تا ۱۳ اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۷ این محرومیت ادامه خواهد داشت.

گفتنی است سهیلی سال گذشته در مسابقات قهرمانی کشور با شکست نفرات مطرحی همچون هادی وفایی‌پور و در غیاب حسن یزدانی به عنوان قهرمانی رسید و پدیده وزن ۸۶ کیلوگرم شد. این درحالی است که المپیک پاریس، آخرین رویداد حسن یزدانی در وزن ۸۶ کیلوگرم بود.

هادی رضایی

هادی رضایی دیگر کشتی‌گیر محروم شده نیز به دلیل مصرف ماده ممنوعه تستوسترون از تاریخ ۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۴ به مدت ۳ سال از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم خواهد بود و محرومیت وی تا ۱۶ اردیبهشت ماه ۱۴۰۷ ادامه دارد.

سال گذشته هادی رضایی در وزن ۵۷ کیلوگرم در مسابقات قهرمانی کشوری به عنوان نایب قهرمانی رسید.

یک دوپینگ زیر سن قانونی

یک کشتی‌گیر دیگر به دلیل مصرف ماده استانوزولول به مدت ۳ سال از تاریخ ۱۸ فروردین ۱۴۰۴ تا ۱۷ فروردین ۱۴۰۷ از تمامی فعالیت‌های ورزشی محروم خواهد بود که نام این ورزشکار به دلیل پایین‌تر بودن از سن قانونی، اعلام نمی‌شود.