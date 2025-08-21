به گزارش تابناک به نقل از روابط عمومی ارتش، در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، انواع موشکهای کروز دریایی با بردهای مختلف، با شلیک از ساحل و عرشه شناورهای سطحی نیروی دریایی ارتش، با موفقیت اهداف خود را در شمال اقیانوس هند و دریای عمان مورد اصابت قرار دادند.
در این مرحله از رزمایش، ناو موشکانداز «گناوه» و ناوشکن «سبلان» با شلیک موشکهای کروز دریایی «نصیر» و «قدیر» و شلیک موشک ساحل پایه و ضدکشتی «قادر» از سامانه ساحلی ولایت ۲ به صورت همزمان، هدف سطحی تعیین شده در دریا را با موفقیت مورد اصابت و انهدام قرار دادند.
موشک کروز دریایی «قادر»، یک موشک کروز ضدکشتی رادارگریز میانبرد با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر به شمار میرود که برای مقابله با شناورها و اهداف ساحلی طراحی شده است.
موشک کروز دریایی «قدیر» نیز یک موشک کروز ضدکشتی رادارگریز بردبلند با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر است که برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار میگیرد.
موشک کروز دریایی «نصیر» هم یک موشک کروز ضدکشتی رادارگریز برد کوتاه با قدرت تخریب بالا و دقت هدفگیری چشمگیر است برای مقابله با شناورها مورد استفاده قرار میگیرد.
روز گذشته سخنگوی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ از برگزاری این رزمایش با رمز «یا محمد رسول الله (ص)» خبر داده بود.
امیر دریادار دوم عباس حسنی تاکید کرد که مرحله عملیاتی رزمایش موشکی اقتدار پایدار ۱۴۰۴ نیروی دریایی ارتش، با حضور یگانهای شناور سطحی و زیر سطحی، یگانهای پروازی، سایتهای موشکی ساحل به دریا، سایتهای موشکی دریا پایه و یگانهای جنگالی به مدت ۲ روز در محدوده شمال اقیانوس هند و دریای عمان برگزار خواهد شد و در این رزمایش با توجه به تجربیات به دست آمده در سنوات گذشته و دستور العمل ابلاغی پرتابهای موشکی، تمرینات جنگالی و تمرینات پهبادی اجرا میشود.
