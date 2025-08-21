En
آتش‌سوزی مجتمع ۶ طبقه در اصفهان

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان گفت: حادثه آتش‌سوزی در یک مجتمع مسکونی ۶ طبقه و ۴۸ واحدی با حضور به‌موقع نیروهای عملیاتی بدون تلفات جانی مهار شد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۸ 21 August 2025
به گزارش تابناک به نقل از مهر؛ محمد شریعتی، سخنگوی سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی اصفهان اظهار کرد: ساعت ۱۶:۱۴ امروز حادثه آتش‌سوزی در یکی از واحد‌های طبقه دوم یک مجتمع مسکونی ۶ طبقه و ۴۸ واحدی به مرکز فرماندهی ۱۲۵ گزارش شد.

وی ادامه داد: در پی این گزارش، بلافاصله نیرو‌های عملیاتی ۶ ایستگاه آتش‌نشانی به همراه دو رئیس ایستگاه، مدیر ستاد فرماندهی عملیات و خودرو‌های تخصصی شامل نردبان، خودروی توفان و خودروی تنفسی به محل اعزام شدند.

سخنگوی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری اصفهان افزود: به دلیل انتشار سریع دود، تمامی طبقات ساختمان دچار دودگرفتگی شده بود. آتش‌نشانان با تجهیزات کامل و دستگاه‌های تنفسی، ضمن اجرای عملیات تخلیه اضطراری ساکنان، هم‌زمان عملیات اطفای حریق را آغاز کردند و خوشبختانه با سرعت عمل نیروها، تمامی اهالی ساختمان سالم از محل خارج شدند.

شریعتی ادامه داد: علاوه بر نیرو‌های آتش‌نشانی، عوامل نیروی انتظامی و شرکت برق نیز در محل حادثه حضور یافته و همکاری‌های لازم را انجام دادند.

سخنگوی سازمان آتش‌نشانی اصفهان خاطرنشان کرد: پس از مهار کامل آتش، عملیات تخلیه دود و ایمن‌سازی انجام و تمامی واحد‌های ساختمان بررسی شد و خوشبختانه در این حادثه هیچ‌گونه تلفات جانی گزارش نشده است.

