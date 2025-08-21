En
چرا حال بورس خوب نمی‌شود؟

پیش‌بینی می‌شود بازار سهام روند نزولی را ادامه دهد
کد خبر: ۱۳۲۳۸۷۹
|
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۸:۴۵ 21 August 2025
|
716 بازدید
|
۶

به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت:

شاخص کل بورس تهران در معاملات اخیر با افت قابل‌توجهی مواجه شده و فشار فروش بالا، همراه با کاهش حجم و ارزش معاملات خرد، نشان‌دهنده تداوم رکود سنگین در بازار است. 

این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضعیف کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را مبهم ساخته است.

بورس در شرایط کنونی با چالش‌های عمیقی مواجه است که عمدتا خارج از حیطه اختیارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.

عواملی مانند قطعی برق صنایع، توقف تولید و ابهامات سیاسی مانند مکانیسم ماشه، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دارند. 

انتظار اصلی از دولت و حاکمیت است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، فضای اقتصادی و سیاسی را بهبود ببخشند تا بازار سرمایه نیز احیا  شود.

برچسب ها
بورس شاخص بورس معاملات
چوبین
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
3
پاسخ
سقوط بورس کاملا عمدی است.
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
اتفاقا صعودش کاملا دستکاری شده و عمدی بود. وگرنه زور اقتصاد کنونی ایران چیزی جز این نیست ...
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
1
4
پاسخ
این وضعیت نتیجه عواملی مانند قطعی برق صنایع، توقف تولید و ابهامات سیاسی مانند مکانیسم ماشه، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دارد
توحید
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۹:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
2
پاسخ
چرا قطعی برق این قدر زیاد شده برق هم وارداتی هست؟ چرا یک سال قبل این همه قطعی نداشتیم
همه مشکلاتی که مردم راکلافه می کند را یکی یکی دارند اضافه می کنند آنهم در زمان جنگ
بیانیه های تسلیم
موضع گیری های ضعیف
سقوط بورس که جمعیت زیادی در آن سرمایه گذاری کردند اگر بخواهند تا ثریا شاخص را بالا می برند!!
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۲۷ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
3
پاسخ
تازه الان روزای خوب بورسه. بشین تا بقیشو ببینی با این اقتصاد ورشکسته حکومت و اوضاع سیاسی و بین المللی.
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۰:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
1
پاسخ
حقوقی ها دارن حال میکنن
