به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت:

شاخص کل بورس تهران در معاملات اخیر با افت قابل‌توجهی مواجه شده و فشار فروش بالا، همراه با کاهش حجم و ارزش معاملات خرد، نشان‌دهنده تداوم رکود سنگین در بازار است.

این وضعیت، اعتماد سرمایه‌گذاران را بیش از پیش تضعیف کرده و چشم‌انداز کوتاه‌مدت بازار را مبهم ساخته است.

بورس در شرایط کنونی با چالش‌های عمیقی مواجه است که عمدتا خارج از حیطه اختیارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.

عواملی مانند قطعی برق صنایع، توقف تولید و ابهامات سیاسی مانند مکانیسم ماشه، ریشه در سیاست‌های کلان اقتصادی و سیاسی دارند.

انتظار اصلی از دولت و حاکمیت است که با اتخاذ سیاست‌های مناسب، فضای اقتصادی و سیاسی را بهبود ببخشند تا بازار سرمایه نیز احیا شود.