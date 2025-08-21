به گزارش تابناک، روزنامه اعتماد نوشت:
شاخص کل بورس تهران در معاملات اخیر با افت قابلتوجهی مواجه شده و فشار فروش بالا، همراه با کاهش حجم و ارزش معاملات خرد، نشاندهنده تداوم رکود سنگین در بازار است.
این وضعیت، اعتماد سرمایهگذاران را بیش از پیش تضعیف کرده و چشمانداز کوتاهمدت بازار را مبهم ساخته است.
بورس در شرایط کنونی با چالشهای عمیقی مواجه است که عمدتا خارج از حیطه اختیارات رییس سازمان بورس و اوراق بهادار قرار دارند.
عواملی مانند قطعی برق صنایع، توقف تولید و ابهامات سیاسی مانند مکانیسم ماشه، ریشه در سیاستهای کلان اقتصادی و سیاسی دارند.
انتظار اصلی از دولت و حاکمیت است که با اتخاذ سیاستهای مناسب، فضای اقتصادی و سیاسی را بهبود ببخشند تا بازار سرمایه نیز احیا شود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.