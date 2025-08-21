خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا

پنجره نقل‌وانتقالات در حالی بسته شد که پرسپولیسی‌ها در آخرین روز، شاهد خبر‌ها و اتفاقات عجیبی بودند. در شرایطی که هواداران این تیم منتظر بودند جذب شهریار مغانلو رسمی شود، اما نه‌تنها چنین اتفاقی نیفتاد بلکه شایعه‌ای درباره سرژ اوریه، باعث نگرانی آنها هم شد.

در روز پایانی مهلت نقل و انتقالات تابستانی فوتبال ایران، بالاخره جدایی دو بازیکن که در لیست مازاد وحید هاشمیان بودند، قطعی شد. قرارداد سعید مهری و سردار دورسون به صورت توافقی فسخ شد، گرچه ماجرای مهاجم ترک‌تبار ابهاماتی هم داشت.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، باشگاه پرسپولیس خیلی زودتر از آنچه تصور می‌شد وارد بازار نقل‌وانتقالات تابستانی شد و در رسیدن به اهداف خود در روز‌های ابتدایی، موفق هم بود. مدیران این باشگاه و در راس آن رضا درویش، بلافاصله پس از اتمام مسابقات فصل گذشته، تلاش کردند خرید‌های مدنظر را انجام دهند تا اتفاقات تلخ دوران مشابه در سال گذشته برایشان تکرار نشود.

در همین راستا بود که رونمایی‌های پی‌درپی صورت گرفت و نام‌هایی، چون پیام نیازمند، تیوی بیفوما، رضا شکاری، امین کاظمیان و مجتبی فخریان به جمع سرخ‌پوشان پایتخت اضافه شدند. اما در ادامه اوضاع آنطور که مورد انتظار هواداران بود، پیش نرفت. در هر حال تمام روز‌هایی که فرصت تقویت تیم از طریق جذب بازیکنان مدنظر کادرفنی بود، سپری شد.

با تمام این اوصاف، ساعات پایانی مهلت قانونی نقل‌وانتقالات طوفان تازه‌ای به پا شد؛ البته نه از جنس همان طوفانی که باشگاه در روز‌های ابتدایی فعالیت در بازار نقل‌وانتقالات رقم زده بود! چهارشنبه روز عجیب و پر خبری برای سرخ‌ها بود و در این بین تقریبا هیچ خبر مثبت و خوبی منتشر شد. گرچه در میانه‌های روز خبر‌هایی منتشر شد که امیدواری به اتفاقات خوب را برای هواداران بیشتر کرد، اما هرچه به ساعات پایانی این روز نزدیک‌تر شدیم، اتفاقات عجیبی افتاد.

دورسون؛ توافق لحظه آخری و صحبت‌های محترمانه

پنجره نقل‌وانتقالات فوتبال ایران از ساعت ۱۲ دیشب رسما بسته شد و از این به بعد تنها بازیکنانی که بازیکن آزاد هستند می‌توانند جذب شوند. اما پیش از بسته شدن پنجره، اتفاق عجیبی افتاد. باشگاه پرسپولیس عصر چهارشنبه خبری مبنی بر جدایی توافقی سعید مهری و سردار دورسون منتشر کرد و حتی پوستر‌هایی در صفحه رسمی خود به اشتراک گذاشت. با این حال، ساعاتی بعد خبر مربوط به سردار دورسون به شکل ناگهانی از سایت و کانال رسمی باشگاه حذف شد. نکته عجیب‌تر اینکه پوستر تشکر از سردار دورسون نیز که در ابتدا در استوری صفحه رسمی پرسپولیس قرار گرفته بود، دیگر در دسترس نبود. همین موضوع باعث ایجاد ابهاماتی در خصوص وضعیت این بازیکن شد.

این درحالی است که برخی منابع مدعی شدند ابتدا بر سر رقم پرداختی به مهاجم ترک‌تبار برای اقاله قرارداد، اختلاف وجود داشته، اما در نهایت او راضی شده از مبلغ ۳۵۰ هزار دلار درخواستی خود عقب‌نشینی کند و پذیرفته که در ازای ۲۵۰ هزار دلار قراردادش را به صورت توافقی فسخ کند. در هر حال ابهامات باقی بود و بیم این وجود داشت که مهاجم ترکیه‌ای از توافق پشیمان شده تا اینکه حدود ساعت ۱۰ شب سردار دورسون بازهم به ساختمان باشگاه رفت. در ادامه یکبار دیگر خبر فسخ قرارداد دورسون در حساب‌های رسمی باشگاه پرسپولیس منتشر شد.

دورسون هم پس از خروج از ساختمان باشگاه، در مصاحبه‌ای گفت: «خیر و صلاح در این بود که قرارداد فسخ شود. اما این اتفاق ترجیح باشگاه بود. در نهایت تفاهم کردیم. از نگاه سرمربی، من در سیستم تیم جایی نداشتم و به تصمیم او احترام می‌گذارم. بعضی وقت‌ها این‌گونه جدایی‌ها در فوتبال رخ می‌دهد. از فوتبال ایران پیشنهادی ندارم و دیگر در فوتبال ایران برای تیمی بازی نمی‌کنم و اگر فرصتی پیش بیاید فقط برای پرسپولیس بازی می‌کنم. در پرسپولیس با همه دوست بودم و همه بازیکنان پرسپولیس با من رابطه خوبی داشتند. دو روز دیگر در ایران هستم و بعد به ترکیه می‌روم. مردم ایران و هواداران پرسپولیس من را حلال کنند.»

سرژ اوریه و شوکی به نام به هپاتیت!

در ساعاتی که هواداران پرسپولیس بی‌صبرانه منتظر بودند جذب ستاره‌هایی که نام‌شان مطرح شده بود، رسمی شود، اما شایعه‌ای شوکه‌کننده منتشر شد. ماجرا به سرژ اوریه، خرید جدید پرسپولیس اختصاص داشت و اینکه بعد از تست‌های پزشکی مشخص شده که ستاره میلیون دلاری سرخ‌ها به بیماری هپاتیت مبتلا است. البته برخی منابع از قول یکی از مسئولان باشگاه پرسپولیس این موضوع را تکذیب کردند. در واقع اعلام شد که ابتلای مدافع ساحل عاجی پرسپولیس به بیماری هپاتیت صحت ندارد: «سرژ اوریه مشکلی برای حضور در ترکیب پرسپولیس نخواهد داشت. قرارداد او با باشگاه پرسپولیس ثبت شده و فردا کارت بازی‌اش صادر خواهد شد.»

به دنبال این موضوع، شاهین سعیدی، پزشک متخصص در گفت‌و‌گو با یکی از رسانه‌ها درباره واگیردار بودن بیماری هپاتیت B توضیحاتی ارائه داد: «بیماری هپاتیت B از سه طریق منتقل می‌شود. یکی از طریق خون، دیگری از طریق لوازم شخصی مانند مسواک یا تیغ اصلاح و سوم هم از طریق ارتباط جنسی است. در مورد فوتبالیست‌ها فقط ممکن است که این بیماری از طریق خون منتقل شود آن هم به این صورت که بازیکنی که دچار این بیماری است در زمین دچار خونریزی شود و خون او از طریق زخم یا بیماری پوستی به بازیکنان یا اطرافیان منتقل شود؛ که این هم درصد انتقالش سه‌دهم درصد است.» گرچه خبری هم منتشر شد مبنی بر اینکه با وجود عدم مشکل در ثبت قرارداد و صدور کارت بازی، حضور این بازیکن منوط به تأیید سه متخصص درباره غیرقابل انتقال بودن بیماری است. در غیر اینصورت همکاری اوریه با سرخ‌ها منتفی خواهد شد.

درویش برگشت، مغانلو در امارات ماند

در روز‌های گذشته خبر‌هایی منتشر شد مبنی بر اینکه پرسپولیس برای تقویت خط حمله خود و براساس تاکید وحید هاشمیان، درصدد جذب یک مهاجم خارجی است. البته پس از آن نام شهریار مغانلو مطرح شد و با توجه به فسخ قرارداد سردار دورسون، به نظر می‌رسید این اتفاق نهایی خواهد شد. رضا درویش مدیرعامل باشگاه پرسپولیس در آخرین روز مهلت نقل‌وانتقالات به امارات رفت تا بلکه بتواند نظر مسئولان باشگاه اتحادکلبا را برای موافقت با جدایی شهریار مغانلو جلب کند. اما چنین اتفاقی نیفتاد و حاصل جلسه مدیرعامل پرسپولیس با همتایان خود در باشگاه کلبا، ارسال نامه‌ای رسمی از سوی باشگاه اماراتی بود.

پاسخ منفی مدیران باشگاه کلباء به درخواست پرسپولیس، باعث شد سفر درویش به امارات بی‌نتیجه باشد و مغانلو همچنان در لیگ این کشور به فوتبال خود ادامه دهد. باشگاه اماراتی در بخشی از نامه خود اعلام کرد که به دلیل نیاز به شهریار مغانلو، قصد ندارد این مهاجم را از دست بدهد: «با توجه به پیشنهاد ارائه شده توسط باشگاه محترم شما برای انتقال دائمی بازیکن مذکور به باشگاه شما، از اینکه با توجه به نیاز تیم به این بازیکن در فصل ورزشی جاری، نمی‌توانیم درخواست شما را در حال حاضر بپذیریم، عذرخواهی می‌کنیم.»