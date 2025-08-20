پزشکیان به تهران بازگشت

رئیس جمهور پس از سفر رسمی به دو کشور ارمنستان و بلاروس، دقایقی قبل به میهن بازگشت.

به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور بلاروس به این دو کشور سفر کرده بود، پس دیدار و رایزنی‌های با سران و مقامات عالی‌رتبه ارمنستان و بلاروس، چهارشنبه شب ۲۹ مرداد وارد کشور شد.

رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیس‌جمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس، عازم تهران شد.