پزشکیان به تهران بازگشت

رئیس جمهور پس از سفر رسمی به دو کشور ارمنستان و بلاروس، دقایقی قبل به میهن بازگشت.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۳:۳۷ 20 August 2025
به گزارش تابناک، مسعود پزشکیان که به دعوت رسمی نخست وزیر ارمنستان و رئیس جمهور بلاروس به این دو کشور سفر کرده بود، پس دیدار و رایزنی‌های با سران و مقامات عالی‌رتبه ارمنستان و بلاروس، چهارشنبه شب ۲۹ مرداد وارد کشور شد.

رئیس جمهور عصر امروز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۴۰۴، پس از دیدار با رئیس‌جمهوری بلاروس، امضای ۱۲ سند همکاری و بیانیه مشترک دو کشور و برگزاری نشست هیئت‌های عالی‌رتبه ایران و بلاروس، عازم تهران شد.

ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۲۰ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
0
2
پاسخ
معلوم است هم خوشحال است هم خسته وبا یه خسته نباشید این خستگی رفع می شود.
ما هم برای سلامتی و توفیق در کارهایش دعا می کنیم تا خدا هم کمک اش کند.
