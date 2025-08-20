En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

محرومیت هواداران تراکتور و جریمه استقلال

کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در کوتاه‌ترین زمان ممکن رأی خود را درباره تخلفات دیدار سوپرجام و اظهارات مدیر اجرایی پرسپولیس در رسانه‌ها صادر کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۷
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۵۹ 20 August 2025
|
1763 بازدید
|
۱

به گزارش تابناک، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال چهارشنبه شب آرای خود درباره دیدار سوپرجام میان تراکتور و استقلال را اعلام کرد.

بر اساس این احکام، باشگاه تراکتور از حضور تماشاگران مرد در یکی از مسابقات محروم شد. این باشگاه می‌تواند نسبت به رأی صادره اعتراض کرده و موضوع را به کمیته استیناف ارجاع دهد.

همچنین خداداد عزیزی به دلیل رفتار غیرورزشی، به پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد؛ این حکم قابل تجدیدنظر است.

باشگاه استقلال نیز به دلیل تخلفات هواداران منتسب به این تیم، باید مبلغ ۱۵۰ میلیون تومان جریمه نقدی پرداخت کند که این رأی نیز قابل اعتراض خواهد بود.

در بخش دیگری از احکام کمیته انضباطی، رضا کرمانشاهی مدیر اجرایی باشگاه پرسپولیس به دلیل مصاحبه با رسانه‌ها، به دو جلسه محرومیت از حضور در تمامی مسابقات در هر رده و پرداخت ۵۱ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
فوتبال ایران کمیته انضباطی تراکتور هواداران تماشاچیان محرومیت استقلال جریمه سوپر جام خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
تراکتور جام را از چنگ استقلال در آورد
ساپینتو: ادامه محرومیتم باورکردنی نیست!
تمجید خداداد از بازیکن استقلال در سوپر جام
اسکوچیچ: ما لایق قهرمانی بودیم
عکس: پوستر باشگاه تراکتور پس از قهرمانی در سوپرجام
حکم جریمه و محرومیت خداداد عزیزی و افشین پیروانی
استقلال یک میلیارد تومان جریمه شد
صدور رأی برای خیبر و ضاربان افشین پیروانی
محرومیت و جریمه نقدی برای تیم تهرانی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۰
انتشار یافته: ۱
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۰۰:۰۹ - ۱۴۰۴/۰۵/۳۰
2
2
پاسخ
کجای دنیا انقدر با تماشاگر مشکل دارن؟ فدراسیون عربستان میلیاردها دلار هزینه میکنه تا تماشاگر به استادیوم بره. ما یکاری میکنیم تماشاگر نیاد تو استادیوم.

انقدر اینکارو میکنن که دیگه موضوع از اهمیت میافتع و کسی دیگه استادیوم نمیره
متخصص کشتن فرصت ها و منابع ملی هستند مسئولین کشور
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YOX
tabnak.ir/005YOX