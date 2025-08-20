پایان خدمت رسانی بانک پارسیان به زائران اربعین حسینی

پس از اتمام عملیات خدماترسانی به زائران اربعین، بانک پارسیان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود و به منظورتسهیل و تسریع در انجام امور بانکی زائران حرم مطهر رضوی، با استقرار دستگاههای خودپرداز سیار و با پول رسانی مستمر در محل ورودی (خیابان قرنی، بین چهارراه ابوطالب و چهارراه مجد) و همچنین با تجهیز شعب خود در مشهد بهطور شبانهروزی آماده ارائه خدمات به کاروانهای عزاداری و تأمین وجوه نقد زائران این مراسم بزرگ معنوی میباشد.
شایانذکر است؛ پیش از این نیز بانک پارسیان همانند سالهای گذشته و تجارب موفقی که در زمینه خدمترسانی به زائران اربعین سید و سالار شهیدان داشته است، با استقرار 8 دستگاه خودپرداز، در مرزهای جنوبی و غربی کشور و خدمات حضوری و الکترونیکی شعب و باجههای این بانک در مسیر تردد زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درسطح استانهای خوزستان، کرمانشاه، ایلام و سایر استانهای همجوار ، خدمترسانی خود را باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی، افزایش رفاه و ارائه خدمات بانکی شبانهروزی به زائران کربلای معلی، در ابعاد مختلفی اجرایی کرد.
