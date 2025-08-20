En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه
آغاز میزبانی زائران حرم مطهر رضوی

پایان خدمت رسانی بانک پارسیان به زائران اربعین حسینی

کاروان خدمت رسانی بانک پارسیان همزمان با فرارسیدن رحلت نبی اکرم (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع) و امام رضا (ع)، همانند سال‌های گذشته، برای ارائه خدمات بانکی به زائران حرم مطهر رضوی، عازم مشهد مقدس شد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۵۰
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۲:۱۴ 20 August 2025
|
282 بازدید

پایان خدمت رسانی بانک پارسیان به زائران اربعین حسینی

پس از اتمام عملیات خدمات‌رسانی به زائران اربعین، بانک پارسیان در راستای ایفای نقش مسئولیت اجتماعی خود و به منظورتسهیل و تسریع در انجام امور بانکی زائران حرم مطهر رضوی، با استقرار دستگاه‌های خودپرداز سیار و با پول رسانی مستمر در محل ورودی (خیابان قرنی، بین چهارراه ابوطالب و چهارراه مجد) و همچنین با تجهیز شعب خود در مشهد به‌طور شبانه‌روزی آماده ارائه خدمات به کاروان‌های عزاداری و تأمین وجوه نقد زائران این مراسم بزرگ معنوی می‌باشد.

شایان‌ذکر است؛ پیش از این نیز بانک پارسیان همانند سال‌های گذشته و تجارب موفقی که در زمینه خدمت‌رسانی به زائران اربعین سید و سالار شهیدان داشته است، با استقرار 8 دستگاه خودپرداز، در مرزهای جنوبی و غربی کشور و خدمات حضوری و الکترونیکی شعب و باجه‌های این بانک در مسیر تردد زوار حضرت اباعبدالله الحسین (ع) درسطح استان‌های خوزستان، کرمانشاه، ایلام و سایر استان‌های همجوار ، خدمت‌رسانی خود را باهدف تسهیل ارائه خدمات بانکی، افزایش رفاه و ارائه خدمات بانکی شبانه‌روزی به زائران کربلای معلی، در ابعاد مختلفی اجرایی کرد.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
بانک پارسیان اربعین حسینی حرم مطهر رضوی
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YOQ
tabnak.ir/005YOQ