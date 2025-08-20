En
قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس ثبت شد

قرارداد همه بازیکنان مورد نظر کادر فنی برای فصل جاری مسابقات در سازمان لیگ فوتبال به ثبت رسید.
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۱:۱۵ 20 August 2025
به گزارش تابناک، با اعلام باشگاه پرسپولیس، با پیگیری‌های صورت گرفته در روزهای اخیر و با حضور نماینده باشگاه در سازمان لیگ فوتبال ایران در آخرین روز از پنجره تابستانی نقل و انتقالات، قراردادهای کلیه بازیکنان مدنظر کادر فنی به ثبت رسمی رسید تا از این ناحیه دیگر مشکلی بر سر راه سرخپوشان نباشد.

مشکل ثبت قرارداد بازیکنان با حمایت بانک شهر برطرف و کلیه قراردادها در سازمان لیگ ثبت شد.

پرسپولیس در هفته اول تعداد زیادی از بازیکنان خود را در اختیار نداشت و حالا در روز آخر نقل و انتقالات مشکل بازیکنان جدید حل شد و آنها خود را آماده حضور در بازی حساس با سپاهان خواهند کرد.

نظر شما

