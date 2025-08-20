En
تیم کشتی آزاد جوانان ایران در جهان سوم شد

 تیم کشتی آزاد جوانان در پایان رقابت‌های قهرمانی جهان با کسب یک مدال طلا، ۲ نقره و ۲ برنز به مقام سومی بسنده کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۳۶
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۴۰ 20 August 2025
|
907 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رقابت‌های کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، طی روزهای ۲۶ لغایت ۲۹ مردادماه در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد و در پایان تیم ایران، سوم شد.

برای تیم ایران مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. اهورا بویری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.

رده‌بندی تیمی مسابقات به شرح زیر است:

۱- آمریکا ۱۸۵ امتیاز ۲- قزاقستان ۱۱۲ امتیاز ۳- ایران ۱۱۱ امتیاز ۴- جمهوری آذربایجان ۷۱ امتیاز ۵- گرجستان ۶۶ امتیاز ۶- هند ۶۰ امتیاز ۷- ژاپن ۵۷ امتیاز ۸- ترکیه ۴۶ امتیاز

رده‌بندی اوزان مخلف:

۵۷ کیلوگرم: ۱- ماگومد اوزدمیروف (روسیه) ۲- سومیت مالیک (هند) ۳- نوردانات آیتانوف (قزاقستان) و واسیف باقیراف (آذربایجان) ... ۸- عرشیا حدادی (ایران)
۶۱ کیلوگرم: ۱- مارکوس بلایز (آمریکا) ۲- اهوار خاطری (ایران) ۳- ماگومدخان ماگومدخانوف (روسیه) و عمر حسن ایوب (پورتوریکو)
۶۵ کیلوگرم: ۱- لوک استانیچ (آمریکا) ۲- ریجی اوچیدا (ژاپن) ۳- عبداله توپراک (ترکیه) و آرمان موسیکیان (ارمنستان) ... ۱۵- علی اصغر تات (ایران)
۷۰ کیلوگرم: ۱- پیتر دوک (آمریکا) ۲- الکساندر گایدارلی (مولداوی) ۳- ابراهیم الهی (ایران) و نورلان آقازاده (آذربایجان)
۷۴ کیلوگرم: ۱- اسماعیل خانی اف (روسیه) ۲- آدیلیت آکیلبکوف (قرقیزستان) ۳- کاناتا یاماگوچی (ژاپن) و دوسجان گایپ (قزاقستان) ... ۱۰- محمدمهدی ممیوند (ایران)
۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (ایران) ۲- ویلیام هنکل (آمریکا) ۳- داویت تچتچاشویلی (گرجستان) و سعید سعیدولوف (روسیه)
۸۶ کیلوگرم: ۱- ماکسول مکنلی (آمریکا) ۲- بوزیگیت اسلام گری اف (روسیه) ۳- ابوالفضل رحمانی (ایران) و احمت یاگان (ترکیه)
۹۲ کیلوگرم: ۱- شرزاد پایانوف (ازبکستان) ۲- کامیل کوروگلیف (قزاقستان) ۳- گادجی مراد گادجیباتیروف (روسیه) و کونور میراسولا (آمریکا) ... ۷- توحید نوری (ایرن)
۹۷ کیلوگرم: ۱- جاستین رادماچر (آمریکا) ۲- مماگومدگادجیماگومدوف (روسیه) ۳- سمیر دورسونوف (قزاقستان) و کنستانتین پتریاشویلی (گرجستان) ... ۱۳- عرفان علیزاده (ایران)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- یدیگه کاسیمبک (قزاقستان) ۲- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۳- کول میراسولا (آمریکا) و یوسف دورسونوف (آذربایجان)

کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
