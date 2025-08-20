تیم کشتی آزاد جوانان ایران در جهان سوم شد

به گزارش تابناک به نقل از ایرنا، رقابتهای کشتی آزاد جوانان قهرمانی جهان، طی روزهای ۲۶ لغایت ۲۹ مردادماه در شهر ساماکوف کشور بلغارستان برگزار شد و در پایان تیم ایران، سوم شد.
برای تیم ایران مهدی یوسفی در وزن ۷۹ کیلوگرم به مدال طلا دست یافت. اهورا بویری در وزن ۶۱ کیلوگرم و ابوالفضل محمدنژاد در وزن ۱۲۵ کیلوگرم صاحب مدال نقره و ابراهیم الهی در وزن ۷۰ کیلوگرم و ابوالفضل رحمانی در وزن ۸۶ کیلوگرم صاحب مدال برنز شدند.
ردهبندی تیمی مسابقات به شرح زیر است:
۱- آمریکا ۱۸۵ امتیاز ۲- قزاقستان ۱۱۲ امتیاز ۳- ایران ۱۱۱ امتیاز ۴- جمهوری آذربایجان ۷۱ امتیاز ۵- گرجستان ۶۶ امتیاز ۶- هند ۶۰ امتیاز ۷- ژاپن ۵۷ امتیاز ۸- ترکیه ۴۶ امتیاز
ردهبندی اوزان مخلف:
۵۷ کیلوگرم: ۱- ماگومد اوزدمیروف (روسیه) ۲- سومیت مالیک (هند) ۳- نوردانات آیتانوف (قزاقستان) و واسیف باقیراف (آذربایجان) ... ۸- عرشیا حدادی (ایران)
۶۱ کیلوگرم: ۱- مارکوس بلایز (آمریکا) ۲- اهوار خاطری (ایران) ۳- ماگومدخان ماگومدخانوف (روسیه) و عمر حسن ایوب (پورتوریکو)
۶۵ کیلوگرم: ۱- لوک استانیچ (آمریکا) ۲- ریجی اوچیدا (ژاپن) ۳- عبداله توپراک (ترکیه) و آرمان موسیکیان (ارمنستان) ... ۱۵- علی اصغر تات (ایران)
۷۰ کیلوگرم: ۱- پیتر دوک (آمریکا) ۲- الکساندر گایدارلی (مولداوی) ۳- ابراهیم الهی (ایران) و نورلان آقازاده (آذربایجان)
۷۴ کیلوگرم: ۱- اسماعیل خانی اف (روسیه) ۲- آدیلیت آکیلبکوف (قرقیزستان) ۳- کاناتا یاماگوچی (ژاپن) و دوسجان گایپ (قزاقستان) ... ۱۰- محمدمهدی ممیوند (ایران)
۷۹ کیلوگرم: ۱- مهدی یوسفی (ایران) ۲- ویلیام هنکل (آمریکا) ۳- داویت تچتچاشویلی (گرجستان) و سعید سعیدولوف (روسیه)
۸۶ کیلوگرم: ۱- ماکسول مکنلی (آمریکا) ۲- بوزیگیت اسلام گری اف (روسیه) ۳- ابوالفضل رحمانی (ایران) و احمت یاگان (ترکیه)
۹۲ کیلوگرم: ۱- شرزاد پایانوف (ازبکستان) ۲- کامیل کوروگلیف (قزاقستان) ۳- گادجی مراد گادجیباتیروف (روسیه) و کونور میراسولا (آمریکا) ... ۷- توحید نوری (ایرن)
۹۷ کیلوگرم: ۱- جاستین رادماچر (آمریکا) ۲- مماگومدگادجیماگومدوف (روسیه) ۳- سمیر دورسونوف (قزاقستان) و کنستانتین پتریاشویلی (گرجستان) ... ۱۳- عرفان علیزاده (ایران)
۱۲۵ کیلوگرم: ۱- یدیگه کاسیمبک (قزاقستان) ۲- ابوالفضل محمدنژاد (ایران) ۳- کول میراسولا (آمریکا) و یوسف دورسونوف (آذربایجان)
