En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

واکنش رئیس بنیاد شهید به احتمال افزایش شهدای جنگ

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران به احتمال افزایش تعداد شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه واکنش نشان داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۳۰
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۲۰:۱۰ 20 August 2025
|
1054 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از جماران، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به انفجار یکی از بمب‌های عمل نکرده جنگ ۱۲ روزه در استان لرستان، گفت: موارد دیگری تا امروز به بنیاد شهید گزارش نشده و فقط یک مورد در زندان اوین داشتیم که بلافاصله خنثی شد و این مورد را هم دیشب خبرش را شنیدم و منتظریم که از طریق شورای تأمین استان، بررسی جامع اتفاق بیفتد و بعد هم به بنیاد شهید ارجاع داده شود.

سعید اوحدی در خصوص اتفاق روز گذشته برای سه نفر از دانش‌آموزان استان لرستان گفت: همان طور که قبلا هم تعهد کرده‌ایم، هر اتفاقی در جامعه ایثارگری یا نسبت به موضوع جنگ تحمیلی رخ بدهد، اعم از شهدای عزیز و جانبازان بزرگوار را سعی کرده‌ایم در اسرع وقت بتوانیم مسائلشان را پیگیری کنیم.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: ظاهرا با انفجار یکی از موشک‌های عمل نکرده جنگ ۱۲ روزه در یکی از روستا‌های استان لرستان، اتفاقی رخ داده که امروز حتما پیگیر هستیم که صحت و سقم آن چقدر است.

وی در پاسخ به سؤالی در خصوص احتمال افزایش تعداد شهدای جنگ ۱۲ روزه، گفت: موارد دیگری تا امروز به بنیاد شهید گزارش نشده و فقط یک مورد در زندان اوین داشتیم که بلافاصله خنثی شد و این مورد را هم دیشب خبرش را شنیدم و منتظریم که از طریق شورای تأمین استان، بررسی جامع اتفاق بیفتد و بعد هم به بنیاد شهید ارجاع داده شود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
سعید اوحدی بنیاد شهید اسرائیل جنگ 12 روزه شهادت خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
اسامی مجروحان و شهید انفجار مهمات در لرستان+عکس
پیکر ۲۰ شهید جنگ تحمیلی ۱۲ روزه هنوز شناسایی نشده
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YO6
tabnak.ir/005YO6