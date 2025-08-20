واکنش رئیس بنیاد شهید به احتمال افزایش شهدای جنگ

به گزارش تابناک به نقل از جماران، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به انفجار یکی از بمبهای عمل نکرده جنگ ۱۲ روزه در استان لرستان، گفت: موارد دیگری تا امروز به بنیاد شهید گزارش نشده و فقط یک مورد در زندان اوین داشتیم که بلافاصله خنثی شد و این مورد را هم دیشب خبرش را شنیدم و منتظریم که از طریق شورای تأمین استان، بررسی جامع اتفاق بیفتد و بعد هم به بنیاد شهید ارجاع داده شود.
سعید اوحدی در خصوص اتفاق روز گذشته برای سه نفر از دانشآموزان استان لرستان گفت: همان طور که قبلا هم تعهد کردهایم، هر اتفاقی در جامعه ایثارگری یا نسبت به موضوع جنگ تحمیلی رخ بدهد، اعم از شهدای عزیز و جانبازان بزرگوار را سعی کردهایم در اسرع وقت بتوانیم مسائلشان را پیگیری کنیم.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران تأکید کرد: ظاهرا با انفجار یکی از موشکهای عمل نکرده جنگ ۱۲ روزه در یکی از روستاهای استان لرستان، اتفاقی رخ داده که امروز حتما پیگیر هستیم که صحت و سقم آن چقدر است.
