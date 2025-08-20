En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش‌سوزی گسترده انبار کارتن در شیراز

رئیس سازمان آتش‌نشانی شیراز از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی این شهر خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۸۲۴
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۹:۳۳ 20 August 2025
|
778 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از مهر، هادی عیدی‌پور از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که حدود ٢ هزار متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

وی در تشریح جزئیات حادثه ادامه داد: ظهر چهارشنبه ۲۹ مردادماه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۸، ۱۹ و ۷ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفای سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: ️بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ٢ هزار متری دپوی کارتن است که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

عیدی پور تصریح کرد: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند روش مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
شیراز انبار آتش سوزی آتش نشانی آتش سوزی گسترده مهار آتش خبر فوری
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش سوزی دوباره در بازار تاریخی تبریز
پس از ۱۴ ساعت عملیات؛ آتش انبار مواد نفتی خاموش شد
هشت ویدیو از آتش‌سوزی بزرگ تبریز!
وقوع آتش‌سوزی در برج مسکونی ۲۵ طبقه در تهران
تکذیب وقوع آتش‌سوزی در فرودگاه رشت
تصاویر آتش سوزی بزرگ جنوب تهران
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
علت دود مشاهده شده در غرب تهران چیست؟
مصدومیت ۳ آتش نشان در آتش‌سوزی خانه در تهران
عکس | شدت آتش‌سوزری مواد نفتی در جنوب تهران
جزئیات آتش سوزی در جنوب تهران + عکس
آتش‌سوزی در ایستگاه برق سراج شیراز
وقوع آتش‌سوزی در آرامگاه سعدی
مهار آتش‌سوزی محوطه موزه نارنجستان قوام شیراز
آتش‌سوزی در بازار وکیل شیراز مهار شد
آتش‌سوزی یک انبار ۲ هزار متری در شمال شرق تهران
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YO0
tabnak.ir/005YO0