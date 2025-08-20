به گزارش تابناک به نقل از مهر، هادی عیدی‌پور از مهار آتش‌سوزی گسترده در یک انبار کارتن در بلوار ماذون قشقایی خبر داد و گفت: این آتش‌سوزی که حدود ٢ هزار متر مربع از یک انبار و دپوی کارتن را در بر گرفته بود، بدون تلفات جانی مهار شد.

وی در تشریح جزئیات حادثه ادامه داد: ظهر چهارشنبه ۲۹ مردادماه پس از تماس با سامانه ۱۲۵، تیم‌های عملیاتی از ایستگاه‌های ۳، ۱۸، ۱۹ و ۷ به همراه ۶ دستگاه خودروی اطفای سنگین و نیمه‌سنگین به محل حادثه اعزام شدند.

رئیس سازمان آتش نشانی شیراز افزود: ️بررسی‌های اولیه نشان داد که حریق مربوط به یک انبار ٢ هزار متری دپوی کارتن است که به‌طور کامل شعله‌ور شده بود.

عیدی پور تصریح کرد: این آتش‌سوزی بسیار گسترده بود و انواع دستگاه‌های پرس را نیز درگیر کرده بود، اما آتش‌نشانان با سرعت عمل بالا و از چند روش مختلف، با استفاده از لوله‌های آب پرفشار و عملیات خنک‌سازی، از سرایت آتش به کارگاه‌ها و سوله‌های اطراف جلوگیری کردند.