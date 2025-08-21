En
این خوراکی خوشمزه تابستانه بلای جان کبد شماست

زیاده‌روی در مصرف بستنی می‌تواند سلامت کبد را تحت تأثیر قرار دهد.
۳۰ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۶:۰۰ 21 August 2025
مدیر اجرایی یک مرکز تحقیقات علمی تغذیه سالم و متخصص تغذیه و کبد، اظهار داشت که خوردن بستنی ممکن است بر سلامت کبد تأثیر منفی بگذارد.

به گزارش تابناک؛ این پزشک خاطرنشان می‌کند که کبد مسئول متابولیسم چربی‌ها و کربوهیدرات‌ها است و مصرف بیش از حد بستنی بار آن را افزایش می‌دهد.

نوریا دیانووا می‌افزاید: بهتر است مصرف بستنی خود را محدود کنید، اگرچه این کار دشوار است، اما راه‌حل‌های جایگزینی وجود دارد.

وی گفت: می‌توانید بستنی را انتخاب کنید که حاوی جایگزین‌های چربی شیر باشد، زیرا این امر کلسترول و چربی‌های اشباع را کاهش داده و اسید‌های چرب غیراشباع سالم را افزایش می‌دهد.

این پزشک توضیح داد که این نوع بستنی همچنین عاری از ایزومر‌های ترانس مضر است که در طول هیدروژناسیون روغن‌های مایع مورد استفاده در برخی محصولات، از جمله بستنی سنتی، تشکیل می‌شوند. "

دیانووا همچنین پیشنهاد کرد که بستنی سنتی را، با در نظر گرفتن میزان قند اضافه شده، با بستنی میوه‌ای طبیعی جایگزین کنید.

او توضیح می‌دهد: «بستنی طبیعی تهیه شده از شیر، خامه و کره حاوی چربی‌های اشباع و ترانس است و مصرف بیش از حد آن ممکن است خطر ابتلا به بیماری کبد را افزایش دهد. بنابراین، توصیه می‌شود فقط یک یا دو بار در ماه آن را مصرف کنید.»
 

بستنی تابستان کبد کبد چرب سلامت خبر فوری
