روش های طبیعی برای کاهش التهاب بدن

التهاب پاسخ محافظتی بدن به عوامل مضر مثل میکروب‌ها، سلول‌های آسیب‌دیده یا تحریک‌کننده‌ها است. التهاب گهگاهی طبیعی و مفید است، اما التهاب مزمن می‌تواند به شدت به بدن آسیب بزند و خطر بیماری‌هایی مانند مشکلات قلبی، آرتریت و حتی دیابت را افزایش دهد.

به گزارش تابناک به نقل از سلامت نیوز؛ خوشبختانه در بسیاری از موارد، بدن می‌تواند با تغییر سبک زندگی و تغذیه، به طور طبیعی التهاب را کنترل کند. در ادامه، پنج روش طبیعی برای کاهش التهاب معرفی شده که هر کسی می‌تواند آن‌ها را دنبال کند. البته این روش‌ها جایگزین دارو نیستند.

۱. مصرف بیشتر مواد غذایی ضد التهاب

برخی مواد غذایی دارای مواد مغذی و آنتی‌اکسیدان‌های قوی هستند که خاصیت ضد التهابی طبیعی دارند. ماهی‌های چرب مانند سالمون و ماکرل، توت‌ها، کلم بروکلی، انگور، آووکادو و سبزیجات برگ سبز، التهاب را کاهش داده و از سلول‌ها در برابر آسیب محافظت می‌کنند. اسیدهای چرب امگا-۳، پلی‌فنول‌ها و ویتامین‌های موجود در این غذاها، مولکول‌های التهابی را مهار می‌کنند. وعده‌های روزانه شما باید شامل میوه‌ها و سبزیجات رنگارنگ و غلات کامل مانند جو دوسر و برنج قهوه‌ای باشد تا به بهبود سیستم گوارشی و کاهش التهاب کمک کند.

۲. چربی‌های سالم

روغن زیتون فرابکر، گردو و بادام به دلیل داشتن چربی‌های سالم، خاصیت ضد التهابی بالایی دارند. ترکیب اولئوکانتال موجود در روغن زیتون به طور طبیعی درد و تورم را کاهش می‌دهد و خواصی مشابه داروهای ضد التهاب دارد. مغزها و دانه‌ها نیز با داشتن چربی‌های تک‌غیراشباع، ویتامین E و فیبر، به کاهش التهاب کمک می‌کنند. مصرف روزانه مقدار کمی مغز به عنوان میان‌وعده یا افزودن آن به جو دوسر و ماست، می‌تواند التهاب بدن را کاهش دهد. جایگزین کردن این چربی‌های سالم به جای غذاهای فرآوری شده و سرخ‌شده، تاثیر بسزایی در کنترل التهاب دارد.

۳. استفاده از گیاهان و ادویه‌جات مثل زردچوبه و زنجبیل

در طب سنتی، گیاهان و ادویه‌ها از قدیم به عنوان داروهای ضد التهاب استفاده می‌شدند. زردچوبه دارای کورکومین است که به عنوان ترکیب زرد رنگ، درد و تورم را به خوبی کاهش می‌دهد. زنجبیل نیز خواص آنتی‌اکسیدانی و ضد التهابی قوی دارد و درمان موثری به شمار می‌رود. ساده‌ترین راه بهره‌مندی از این دو، افزودن آن‌ها به غذا، اسموتی‌ها یا چای است. دارچین و سیر نیز به دلیل خواص ضد التهابی‌شان کاربرد دارویی دارند. مصرف روزانه این ادویه‌ها و گیاهان، روش ساده و موثری برای مقابله با التهاب بدن است.

۴. تحرک و ورزش

ورزش منظم یکی از مؤثرترین راه‌ها برای کاهش التهاب مزمن است. فعالیت بدنی باعث آزادسازی مواد ضد التهابی می‌شود و جریان خون را افزایش می‌دهد تا سموم از بدن دفع شوند. پیاده‌روی، یوگا و حرکات کششی کافی هستند تا اثرات مثبت فعالیت بدنی را تجربه کنید. ورزش به کاهش استرس و حفظ وزن سالم کمک کرده که هر دو عامل کاهش التهاب هستند. حداقل ۳۰ دقیقه فعالیت روزانه توصیه می‌شود، چون استمرار مهم‌تر از شدت ورزش است. ورزش‌هایی را انتخاب کنید که از آن‌ها لذت می‌برید تا عادت‌های ضد التهابی پایداری ایجاد شود.

۵. مدیریت استرس و خواب کافی

استرس طولانی‌مدت و خواب ناکافی، التهاب سراسری بدن را افزایش می‌دهند. در شرایط استرس، بدن هورمون‌ها و مواد شیمیایی تولید می‌کند که التهاب را فعال می‌سازد. سیستم عصبی شما می‌تواند با تکنیک‌های ساده مدیریت استرس مثل تنفس عمیق، مدیتیشن، ذهن‌آگاهی و گذراندن وقت در طبیعت آرامش پیدا کند. خواب کافی بین ۷ تا ۹ ساعت در شب، به بدن فرصت می‌دهد تا خود را بازیابی کرده و بهتر با التهاب مبارزه کند. برای داشتن خواب آرام، از استفاده از صفحه‌های الکترونیکی قبل از خواب پرهیز کرده و محیط خواب را ساکت و راحت نگه دارید.