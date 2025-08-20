گفتگوی تلفنی پوتین و اردوغان

به گزارش تابناک به نقل از مهر، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه، رجب طیب اردوغان همتای ترکیهای خود را در جریان دیدار اخیرش با ترامپ قرار داد.
کرملین در بیانیهای اعلام کرده پوتین رئیس جمهور روسیه در تماس تلفنی با اردوغان رئیس جمهور ترکیه، با وی درباره دیدار اخیرش با دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا در ایالت آلاسکا گفتوگو کرد.
پوتین در این تماس تلفنی به حمایت ترکیه در برگزاری دیدارهای نمایندگان اوکراینی در شهر استانبول اشاره کرد.
رئیس جمهور روسیه در این تماس تلفنی، روند تحولات درگیری در اوکراین را مورد رایزنی قرار داد.
گفتنی است ترامپ اخیراً در پایگاه «المندورف-ریچاردسون» در آلاسکا، مذاکراتی را با همتای روس خود انجام داد. اگرچه هدف از این دیدار، برداشتن گامی قاطع به سوی صلح در جنگ اوکراین بود، اما ناکامی در دستیابی به آتشبس پس از سه ساعت گفتوگو، علامتهای سؤال زیادی را برجای گذاشت.
