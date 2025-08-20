علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی وقتی صحبت از امیررضا معصومی شد، صراحتاً رفتار قهرآمیز او را مورد نقد قرار داد و اعلام کرد کشتی مرد می‌خواهد و نباید با یک شکست، میدان را خالی کند.

به نظر می‌رسد این روزها در کشتی ایران اختلاف‌هایی ایجاد شده است که سر منشأ این اتفاق هم به خارج از مرزهای ایران باز می‌گردد، اما کشتی‌گیر جوان ایرانی هم در این اتفاق نقش پررنگی ایفا می‌کند.

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، «این کار زحمت دارد و بچه بازی نیست و مرد می‌خواهد. کشتی کار مردها است. باید بایستد تا حق خود را بگیرد.» این جملاتی است که علیرضا دبیر در خصوص رفتار امیررضا معصومی به زبان آورده است. کشتی‌گیر جوان وزن ۱۲۵ کیلوگرم که پس فردین معصومی است و نزدیک‌ترین رقیب به امیرحسین زارع در ایران و احتمالاً در میان کشتی‌گیران جوان. شاید دو کشتی‌گیری که اگر به صورت همزمان در رقابت‌های جهانی و المپیک شرکت کنند، فینالیست شوند و بر سر مدال طلا و نقره سرشاخ بشوند.

امیررضا معصومی، این روزها و پس از شکست مقابل امیرحسین زارع در میدان انتخابی تیم ملی برای مشخص شدن کشتی‌گیر ۱۲۵ کیلوگرم تیم ملی در مسابقات جهانی ۲۰۲۵ زاگرب، زیر میز زده است. کشتی‌گیر جوانی که در رده‌های سنی و قهرمانی آسیا ۶ مدال طلا گرفته، اما انگار خودش را پشت سد محکم و با انگیزه‌ای به نام زارع می‌بیند. هرچند او و پدرش اعتقاد دارند که در کشتی انتخابی میان او و زارع در جام تختی ناداوری شده، با این حال علت رفتار این روزهای او انگار چیز دیگری است. اینکه او نمی‌خواهد کنار زارع برای دوبنده تیم ملی بجنگد و انگار تقابل با زارع در میدان‌های جهانی برای او جذاب‌تر است. همانطور که احتمالاً این اتفاق برای اتحادیه جهانی کشتی و نناد لالوویچ، رئیس صربستانی آن جذابیت بالایی دارد. شبیه به آن چیزی که سال‌ها میان حسن یزدانی و دیوید تیلور بود و حالا می‌توان مشابه این دو قطبی را میان دو کشتی‌گیر ایرانی ایجاد کرد.

معصومی تا به امروز تلاش‌هایی برای تغییر تابعیت کرده و پس از حضور او در ارمنستان و آذربایجان و انجام تمرین در کمپ تمرینی آذری‌ها، فدراسیون کشتی با نامه‌ای رسمی از سوی فدراسیون کشتی آذربایجان مواجه شده است؛ نامه‌ای که محتوای آن دریافت رضایتنامه برای حضور امیررضا معصومی و تغییر تابعیت اوست تا این کشتی‌گیر بتواند در رقابت‌های بین‌المللی زیر پرچم آذربایجان کشتی بگیرد. اتفاقی که شاید در این روزهای کشتی دنیا مرسوم باشد و تعداد زیادی از کشتی‌گیران روس و تعدادی از کشتی‌گیران ایرانی، با تابعیت کشورهای دیگر در میدان‌های بین‌المللی شرکت می‌کنند، اما داستان معصومی کمی متفاوت است.

علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی بارها اعلام کرده رضایتنامه تغییر تابعیت را فقط برای کشتی‌گیرانی صادر می‌کند که شانسی برای حضور در تیم ملی نداشته باشند و به اصطلاح کشتی‌گیر درجه یک محسوب نشوند. معصومی که جدی‌ترین رقیب زارع برای پوشیدن دوبنده تیم ملی است، کشتی‌گیر درجه یکی محسوب می‌شود که دبیر حاضر نیست برای تغییر تابعیت او رضایتنامه صادر کند و اگر چنین نشود و معصومی همچنان اصرار به تغییر تابعیت داشته باشد، با قوانین فعلی باید سه سال از آخرین مسابقه برای ایران دور از میدان‌های بین‌المللی بماند تا این اتفاق رقم بخورد.

در این کش و قوس، حالا بسیاری فدراسیون کشتی آذربایجان را عامل تحریک معصومی برای تغییر تابعیت می‌دانند. نزدیکی رئیس فدراسیون کشتی آذربایجان با لالوویچ هم گویا فضایی را ایجاد کرده که به نظر می‌رسد، اتحادیه جهانی کشتی هم از این اتفاق استقبال کند. یعنی اختلاف فعلی در کشتی ایران، موضوعی است که از بیرون مرزها کلید خورده و اصرار کشتی‌گیر جوان ایرانی هم پررنگ به نظر می‌رسد.

امیررضا معصومی که هنوز ۲۰ ساله است، قرار بود همزمان با اردوی تیم ملی بزرگسالان در اردوی کشتی‌گیران زیر ۲۳ سال حضور داشته باشد، اما از این کار امتناع کرد و راهی آذربایجان شد. رئیس فدراسیون کشتی هم اعلام کرد اگر معصومی در اردو حاضر نشود، از لیست خط می‌خورد و برای بازگشت به تیم ملی مجدد باید مسیر انتخابی را طی کند. حالا نیز وقتی دبیر با سؤالی درباره وضعیت امیررضا معصومی و حضورش در آذربایجان مواجه می‌شود، با کنایه درباره او صحبت می‌کند: «اطلاعی [از او] ندارم. باید کشتی بگیرد. برایم هم مهم نیست. کشتی‌گیران دیگری هم هستند و اگر قرار باشد به همه فکر کنم به هیچ کاری نمی‌رسم. سیکلی را گذاشتیم و او هم باید کشتی بگیرد. کشتی سختی دارد. فرد هم تا نبازد خوب نمی‌شود و باید این را قبول کند. حسن یزدانی پای کار ایستاد تا تبدیل به حسن یزدانی شد. کامران قاسم‌پور چند سال پشت حسن یزدانی ایستاد. این کار زحمت دارد و بچه بازی نیست و مرد می‌خواهد. کشتی کار مردها است. باید بایستد تا حق خود را بگیرد. این را درباره خودم می‌گویم تا زحمت نکشی نمی‌توانی ببری.»