بازار طلا رکورد زد/ سکه و طلا چقدر گران شد؟

باوجود آن که قیمت اونس جهانی طلا روز گذشته کاهشی بود اما روند بازار داخلی به دلیل گران شدن نرخ دلار مسیر دیگری را در پیش گرفت.

طلای ۱۸عیار هر گرم ۷ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان شد که نسبت به معاملات آخرین روز کاری هفته. به میزان ۹۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد. این درحالی است که قیمت انواع طلا و سکه نسبت به روز‌های گذشته مجددا افزایشی شده است.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک، براساس رصد قیمت‌ها از اتحادیه طلا وجواهر، قیمت طلای ۱۸ عیار هر گرم ۷ میلیون و ۶۷۸ هزار تومان، قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح قدیم ۷۷ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان و قیمت سکه تمام‌بهار آزادی طرح جدید نیز ۸۴ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان شد . همچنین قیمت نیم‌سکه بهار آزادی ۴۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان قیمت خورد ۲۰۰ هزار تومان نسبت به دیروز افزایش داشت ربع‌سکه بهار آزادی، ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان شد که رشد ۳۰۰ هزار تومانی را به ثبت رساند.

سکه یک‌ گرمی روز گذشته ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان معامله می شود و هر مثقال طلا در بازار داخلی، ۳۳ میلیون و ۲۶۰ هزار تومان اعلام شد. ضمن اینکه قیمت هر اونس طلا در بازار‌های جهانی ۳۳۲۴ دلار قیمت خورد که به نظر می‌رسد با افزایش نرخ ارز، قیمت‌ها به دلیل بالارفتن نرخ دلار افزایشی شده است؛ این درحالی است که با وجود آنکه نرخ اونس جهانی طلا امروز کاهش بوده است، اما افزایش نرخ ارز در بازار غیررسمی اثرخودرا بر بازار سکه گذاشت.

همچنین به دلیل افزایش نقدینگی در جامعه و انتظارات تورمی در ماه‌های اخیر تقاضا برای دارایی‌های امن مانند طلا و سکه افزایش یافته است که خود عاملی دیگر برای بالا رفتن قیمت‌ها است.

کارشناسان اما بر این باورند که محتمل‌ترین حالت برای بازار سکه و طلا این است که با توجه به وجود تورم ساختاری در اقتصاد داخلی و عدم کاهش نرخ ارز، قیمت طلا و سکه به صورت ملایم و تدریجی در روز‌های آینده افزایش می یابد.

به گزارش تابناک، با توجه به روند‌های فعلی، احتمال افزایش ملایم قیمت‌ها در هفته‌های آینده بیشتر از کاهش آن است؛ به ویژه آنکه عواملی مانند تورم داخلی، نوسانات ارزی و تقاضا برای حفظ ارزش دارایی، نقش حمایتی از قیمت طلا و سکه را ایفا می‌کنند، اما درعین حال نیز باید توجه داشت که این بازار بسیار تحت تأثیر اخبار و تحولات ناگهانی است و سرمایه گذاری دراین بخش باید با احتیاط انجام شود.