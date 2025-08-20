تصاویر احضار روح مردگان فقط با 7.5 میلیون تومان!

اینستاگرام از صفحه هایی پر شده که وعده میدهند شما را با روح عزیزان از دست رفته تان روبه رو میکنند. صفحاتی که در بیوگرافی خود وعده سفر به زندگی گذشته یا دیدار دوباره با روح مردگان از طریق هیپنوتراپی را میدهند. در یکی از این ویدیوها، زنی میگوید: «با فرشته نگهبانم ملاقات کردم و او مرا شفا داد!» در ویدیویی دیگر، مردی چشمبند زده با اطمینان میگوید: «برگشتم به دوران هخامنشی. دختر بودم. اسمم ماندانا بود!» زنی که خود را دکتر معرفی میکند اما با دیدن مدارکش تنها به چند گواهی فتوشاپی تقلبی میرسیم؛ مدعی است در جلساتی خصوصی با مبلغ 7.5 میلیون تومان روح درگذشتگانتان را احضار میکند و از این طریق برای خود دکانی به هم زده است.» این ویدیوهای عجیب را میبینید.