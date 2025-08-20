سیستان‌ و بلوچستان هم شنبه تعطیل شد

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ مجید محبی گفت: با توجه به پیشبینیهای سازمان هواشناسی مبنی بر تداوم افزایش دما، تمامی دستگاههای اجرایی، بانکها و شرکتهای بیمه در سراسر استان روز شنبه یکم شهریور ۱۴۰۴ تعطیل خواهند بود. وی افزود: این تصمیم با هدف صیانت از سلامت عمومی و کمک به پایداری شبکه برق اتخاذ شده است. محبی همچنین از شهروندان خواست در ساعات اوج مصرف برق، بهویژه در بعدازظهرها، مصرف انرژی را کاهش دهند و نکات ایمنی برای پیشگیری از گرمازدگی را جدی رعایت کنند. وی ادامه داد: فعالیت مراکز بهداشتی، درمانی، امدادرسانی و خدماترسان، اعم از آتش نشانی، اتفاقات آب، برق و گاز طبق روال معمول خواهد بود.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.