به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ در دور نهایی مسابقات BMW Championship در ۱۷ آگوست ۲۰۲۵، تامی فلیتوود، گلفباز انگلیسی، در حالی به نظر میرسید توپش درست قبل از حفره متوقف شده، با کمک یک مگس، توپ به داخل حفره افتاد. این اتفاق باعث شد تا او با هشت ضربه زیر پار به پایان برساند و در نهایت در رده پنجم مشترک قرار گیرد.
در ویدیوهای بازپخش، مشاهده میشود که مگس روی توپ نشسته و با حرکتش باعث چرخش توپ شده و آن را به داخل حفره هدایت کرده است. این لحظه توسط داور بازی، در حین پخش زنده تلویزیونی شناسایی شد و پس از بازپخش تأیید شد. فلیتوود که با این ضربه در جایگاه پنجم مشترک ایستاد حدود ۱.۰۷ میلیون پوند، پاداش دریافت کرد.
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.