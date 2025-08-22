En
زمان واریز یارانه ۳۰۰ هزار تومانی مشخص شد/ یارانه ۱۶ میلیون تومانی به چه کسانی رسید؟

زمان واریز یارانه نقدی مردادماه مشخص شد و هزاران میلیارد تومان به حساب میلیون‌ها سرپرست خانوار واریز می‌شود؛ روندی که احتمالاً در پایان شهریورماه با تغییرات چشمگیری همراه می‌شود.
۳۱ مرداد ۱۴۰۴ - ۰۶:۳۰ 22 August 2025
با نزدیک شدن به روز‌های پایانی مردادماه، نگاه میلیون‌ها خانوار ایرانی دوباره به حساب‌های بانکی‌شان دوخته شد؛ جایی که دولت طبق روال ماه‌های گذشته، چهلمین مرحله از یارانه نقدی ۳۰۰ و ۴۰۰ هزار تومانی را واریز کرد.

به گزارش سرویس اقتصادی تابناک؛ نخستین بار در اردیبهشت ۱۴۰۱، دولت سیزدهم با تصمیمی تازه پرداخت یارانه‌های جدید را آغاز کرد. حالا پس از سه سال و پنج ماه، این یارانه به ایستگاه چهلم رسیده است. بر اساس اعلام سازمان هدفمندی یارانه‌ها، در مرداد ۱۴۰۴ نیز مانند ماه‌های قبل، سرپرستان دهک‌های اول تا سوم مشمول دریافت یارانه ۴۰۰ هزار تومانی شدند. به این ترتیب، بیش از ۱۰ میلیون و ۲۲۴ هزار سرپرست خانوار معادل ۲۸ میلیون و ۹۴ هزار نفر مشمول این پرداخت شدند که در مجموع رقمی بالغ بر ۱۱ هزار و ۲۳۷ میلیارد تومان به حساب آنها واریز شد.

دهک‌های چهارم تا نهم نیز که یارانه ۳۰۰ هزار تومانی دریافت می‌کنند، طبق اعلام رسمی، یارانه خود را از ساعت ۲۴ جمعه ۳۱ مردادماه دریافت می کنند. برآورد‌ها نشان می‌دهد در این بخش نیز حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول پرداخت خواهند شد؛ درست همانند تیرماه، بدون تغییر چشمگیر در تعداد یارانه‌بگیران.

وعده حذف یارانه میلیون ها ایرانی در پایان شهریور

در هفته‌های اخیر، میدری وزیر رفاه بار‌ها از تصمیم دولت برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی خبر داده است. به گفته او، اجرای این طرح به موافقت نهایی دولت نیاز دارد و فرآیند آن به دلیل حساسیت اجتماعی و اقتصادی، پیچیده‌تر از چیزی است که به نظر می‌رسد. او ابراز امیدواری کرده است که با جلب نظر دولت، این اصلاح در پایان تابستان عملی شود. بر همین اساس، پیش‌بینی می‌شود تعداد یارانه‌بگیران در شهریورماه از حدود ۷۷ میلیون نفر به نزدیک ۶۰ میلیون نفر کاهش یابد.

هزینه ۲۶ هزار میلیاردی دولت برای یارانه مرداد

در مجموع دولت برای واریز یارانه نقدی مردادماه حدود ۲۶ هزار میلیارد تومان اختصاص داده است؛ رقمی که بار دیگر سنگینی بار مالی این سیاست را یادآور می‌شود.

یارانه ۱۶ میلیون تومانی برای سه دهک اول

با احتساب چهلمین مرحله پرداخت یارانه، خانوار‌های دهک‌های اول تا سوم که مشمول یارانه ۴۰۰ هزار تومانی هستند، تاکنون در مجموع به ازای هر عضو خانواده، ۱۶ میلیون تومان دریافت کرده‌اند. این رقم در طول سه سال و پنج ماه معادل ۱۶ میلیون تومان نقدی یا به زبان ساده، با نرخ دلار ۹۳ هزار تومانی امروز، حدود ۱۷۲ دلار آمریکا می‌شود.

به این ترتیب، گرچه دولت در مردادماه یارانه‌ها را بدون تغییر قابل توجه در ترکیب دهک‌ها واریز می کند، اما نگاه‌ها همچنان به پایان شهریور دوخته شده است؛ جایی که احتمالاً برای نخستین بار، حذف گسترده یارانه‌بگیران پردرآمد در دستور کار قرار می‌گیرد.

 

