En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

تأییدیه فیفا برای بیفوما صادر شد

پرسپولیس با پیگیری‌های مدیریت و امور بین‌الملل، تأییدیه فیفا برای تیوی بیفوما را دریافت کرد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۴۷
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۲:۳۹ 20 August 2025
|
1017 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس؛ پرسپولیس با پیگیری‌های مدیریت و امور بین‌الملل، تأییدیه فیفا برای تیوی بیفوما را دریافت کرد. پس از پرداخت بدهی مدیر برنامه سابق این بازیکن و ارسال نامه رسمی به فیفا، محرومیت او لغو و مجوز بازی صادر شد.

بیفوما به دلیل آسیب‌دیدگی در هفته نخست لیگ حضور نداشت، اما در صورت رفع مصدومیت، می‌تواند برابر سپاهان در اختیار کادر فنی باشد. کارت بازی او نیز پیش‌تر صادر شده بود.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
بیفوما باشگاه پرسپولیس تهران فیفا
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
کارت بازی ۵ بازیکن پرسپولیس صادر نشد؛ نیازمند دروازه‌بان بدون پیام!
برنامه فیفا برای تجاری‌سازی فوتبال باشگاهی
اقدام جدید برای اصلاح قراردادهای پرسپولیس
صدور آی‌تی‌سی ستاره خارجی پرسپولیس
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۱ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۰۲ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۰ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۴ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۱۷ نظر)
اظهارات عجیب زیباکلام: بی‌آبی و بی‌برقی به دلیل برنامه هسته‌ای است!  (۲۰۲ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۱۵ نظر)
جنگ اسرائیل و ترکیه حتمی است/ اهمیت جنگنده‌های پیشرفته در جنگ ایران و اسرائیل مشخص شد  (۱۰۶ نظر)
این زن از "مهاجران" ایران است؛ سخنگوی مردان سیاست/ اینجا برق نمی‌رود  (۱۰۳ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
نباید غنی‌سازی را به مسأله‌ای هویتی و موجودیتی تبدیل کنیم/ در وضعیت خطرناکی هستیم  (۹۸ نظر)
سخنان جنجالی استاندار مازندران درباره حجاب و واکنش تند دو نماینده را ببینید  (۸۷ نظر)
ادعاهای نتانیاهو درباره آب ایران و پاسخ شنیدنی عراقچی  (۸۴ نظر)
tabnak.ir/005YMl
tabnak.ir/005YMl