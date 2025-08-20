تأییدیه فیفا برای بیفوما صادر شد

به گزارش تابناک به نقل از صفحه رسمی باشگاه پرسپولیس؛ پرسپولیس با پیگیریهای مدیریت و امور بینالملل، تأییدیه فیفا برای تیوی بیفوما را دریافت کرد. پس از پرداخت بدهی مدیر برنامه سابق این بازیکن و ارسال نامه رسمی به فیفا، محرومیت او لغو و مجوز بازی صادر شد.
بیفوما به دلیل آسیبدیدگی در هفته نخست لیگ حضور نداشت، اما در صورت رفع مصدومیت، میتواند برابر سپاهان در اختیار کادر فنی باشد. کارت بازی او نیز پیشتر صادر شده بود.
