En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

آتش سوزی دوباره در بازار تاریخی تبریز

مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تایید این خبر، از مهار سریع آتش سوزی در این بازار خبر داد.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۳۴
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۴۹ 20 August 2025
|
2048 بازدید

آتش سوزی دوباره در بازار تاریخی تبریز

 

بازار صادقیه در مجموعه بازار تاریخی تبریز دچار حریق شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تایید این خبر، از مهار سریع آتش سوزی در این بازار خبر داد.

مجید فرشی افزود: این آتش‌سوزی ساعت ۶ صبح امروز ۲۹ مردادماه در هفت باب مغازه بازار صادقیه تبریز رخ داد.

وی یادآور شد: این حادثه تلفات جانی نداشته و علت حادثه در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه هم هفت باب مغازه در بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز دچار حریق شد که این مغازه‌ها در بازار گرجیلر به سمت بازار امیر بودند.

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
آتش سوزی بازار بازار تبریز
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
آتش‌سوزی گسترده انبار کارتن در شیراز
توضیحات دادستان ری درباره آتش‌سوزی شهرری
تکذیب وقوع آتش‌سوزی در فرودگاه رشت
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMY
tabnak.ir/005YMY