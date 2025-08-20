آتش سوزی دوباره در بازار تاریخی تبریز

مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تایید این خبر، از مهار سریع آتش سوزی در این بازار خبر داد.

بازار صادقیه در مجموعه بازار تاریخی تبریز دچار حریق شد.

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا، مجید فرشی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری آذربایجان شرقی با تایید این خبر، از مهار سریع آتش سوزی در این بازار خبر داد.

مجید فرشی افزود: این آتش‌سوزی ساعت ۶ صبح امروز ۲۹ مردادماه در هفت باب مغازه بازار صادقیه تبریز رخ داد.

وی یادآور شد: این حادثه تلفات جانی نداشته و علت حادثه در حال بررسی است.

بر اساس این گزارش، روز دوشنبه هم هفت باب مغازه در بازار سرپوشیده و تاریخی تبریز دچار حریق شد که این مغازه‌ها در بازار گرجیلر به سمت بازار امیر بودند.