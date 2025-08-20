En
فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ۱۴۰۴

سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولان دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ می‌بایست در محل و مراکز مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان حضور یابند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۲۸
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۱:۲۳ 20 August 2025
|
6609 بازدید

فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کرده‌اند، می‌بایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.

مشمولان اعزامی با در نظر گرفتن بعد مسافتی مراکز آموزش، به گونه‌ای برنامه ریزی کنند که در روز‌های اولیه اعزام، خود را در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، معرفی کنند.

مشمولان اعزامی می‌بایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.

مشمولان می‌بایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.

در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محل‌های تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.

مشمولان فراخوان شهریور
