فراخوان مشمولان اعزامی پایه خدمتی شهریور ۱۴۰۴

به گزارش تابناک به نقل از ایسنا؛ سازمان وظیفه عمومی فراجا در اطلاعیهای اعلام کرد: کلیه مشمولانی که برگ آماده به خدمت به تاریخ شهریور ماه سال ۱۴۰۴ دریافت کردهاند، میبایست با مراجعه به یکی از دفاتر خدمات الکترونیک انتظامی (پلیس+۱۰)، برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را دریافت و برابر اطلاعات مندرج در آن اقدام کنند.
مشمولان اعزامی با در نظر گرفتن بعد مسافتی مراکز آموزش، به گونهای برنامه ریزی کنند که در روزهای اولیه اعزام، خود را در محل و مراکزی که در برگ معرفی نامه مشمولان اعلام شده، معرفی کنند.
مشمولان اعزامی میبایست برگ واکسن مننژیت و دوگانه را در روز اعزام به همراه داشته باشند.
مشمولان میبایست در روز اعزام به خدمت، مدارک مندرج در برگ معرفی نامه مشمولان به مراکز آموزش را به همراه خود داشته باشند و از همراه داشتن هرگونه گوشی تلفن همراه، ساعت هوشمند، مموری کارت و سایر لوازم الکترونیکی خودداری کنند.
در این اطلاعیه آمده است که عدم حضور به موقع در زمان و محلهای تعیین شده، غیبت محسوب شده و برابر ماده ۱۰ و ۵۸ قانون خدمت وظیفه عمومی با آنان رفتار خواهد شد.
