استقلال تهران در نخستین فصل حضورش در لیگ برتر بسکتبال، سیدمهدی جعفری ستاره جوان تیم ملی را به خدمت گرفت.

ستاره تیم ملی، به استقلال پیوست

به گزارش تابناک به نقل از جماران، سیدمهدی جعفری، گارد راس جوان و آینده‌دار بسکتبال ایران که در رقابت‌های کاپ آسیا با درخشش خود نگاه‌ها را به سمتش جلب کرده بود، رسماً پیراهن تیم استقلال تهران را بر تن کرد.

این بازیکن ۲۰ ساله فصل گذشته عضو تیم مهگل البرز بود و حالا با قراردادی جدید به یکی از پرهوادارترین باشگاه‌های ورزشی کشور پیوست.

استقلال که برای نخستین بار حضور در لیگ برتر بسکتبال را تجربه خواهد کرد، با انتخاب مهران شاهین‌طبع به‌عنوان سرمربی، نشان داده به دنبال شروعی قدرتمند در این رقابت‌ها است.

جذب بازیکن جوانی مثل جعفری نیز گامی در راستای ساختن ترکیبی پرانرژی و آینده‌دار برای آبی‌پوشان محسوب می‌شود.