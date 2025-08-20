گاف دوباره مدیران پرسپولیس؛ در انتظار جریمه جدید!

گافهای مدیریتی در باشگاه پرسپولیس همچنان ادامه دارد و در صورت عدم مماشات سازمان لیگ، ممکن است جریمه دیگری برای این باشگاه در نظر گرفته شود.
به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر نتوانست کارت بازی تعدادی از بازیکنان خود را بگیرد و به نوعی به دلیل عبور از سقف بودجه با این اتفاق از سوی سازمان لیگ جریمه شد. همین موضوع عاملی بود که سرخپوشان مقابل فجرسپاسی به دردسر افتاده و با ارائه یک بازی پر از ایراد و ناامیدکننده، تا یک قدمی شکست پیش بروند. شاید اگر خوش شانسی با پرسپولیسیها یار نبود، آنها در تهران با حساب ۲ بر صفر مقابل تیم تازهلیگبرتری شده فجرسپاسی، شکست میخوردند، چراکه موقعیت تکبهتک مهاجم فجر تبدیل به گل نشد و در نهایت علی علیپور در آخرین ثانیهها، کار را به تساوی کشید.
به عقیده کارشناسان و هواداران، اشکالات مدیریتی بود که بر عملکرد تیم تحت هدایت وحید هاشمیان سایه انداخته بود و از همینرو در دقایق پایانی بازی هم هواداران علیه رضا درویش شعار سر دادند و خواهان برکناری او از مدیرعاملی پرسپولیس شدند. عجیب اینکه قبل از شروع بازی، خبر رسید برخی از اعضای کادرفنی هم مجوز نشستن روی نیمکت ذخیرهها را ندارند و اگر پادرمیانی چند تن از مسئولان سازمان لیگ نبود، شاید یک آبروریزی دیگر برای پرسپولیس رقم میخورد.
طبق شنیدهها، به خاطر عدم ثبت قرارداد برخی از اعضای کادرفنی، کارت نشستن روی نیمکت برای آنها صادر نشده بود تا اینکه تماسهای تلفنی منجر به حل مشکل شد. البته اگر مسئولان سازمان لیگ با مدیران باشگاه مماشات نکنند، به راحتی میتوانند پرسپولیسیها را جریمه کنند که این ماجرا هم به کنفرانس خبری ارتباط دارد.
گویا مدیر رسانهای باشگاه پرسپولیس، از جمله افرادی است که باشگاه نتوانسته برایش مجوز حضور روی نیمکت و کارت ویژه کادرفنی را تهیه کند. به همین خاطر، او نتوانست در نخستین بازی روی نیمکت تیم بنشیند و حتی در کنفرانس بعد از بازی هم مجوز حضور در کنار هاشمیان را به دست نیاورد، اما نکته اینجاست که همین فرد در کنفرانس قبل از بازی کنار هاشمیان نشسته بود، آن هم بدون اینکه کارت ویژه کادرفنی را داشته باشد.
به نظر میرسد ادعای رئیس محمدرضا کشوریفرد دبیر سازمان لیگ که گفته بود مسئولان باشگاه پرسپولیس، قراردادی برای ثبت به سازمان لیگ نیاورده بودند، دور از واقعیت نیست؛ حداقل برای برخی از اعضای کادرفنی که اینطور بود!
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.