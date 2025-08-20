En
/
فا
En العربیة
ویدئو پربازدیدها آخرین اخبار بالای صفحه

گاف دوباره مدیران پرسپولیس؛ در انتظار جریمه جدید!

یکی از نفرات حاضر روی نیمکت پرسپولیس بدون کارت ویژه کادرفنی در بازی مقابل فجرسپاسی حضور داشته که اگر سازمان لیگ مماشات را کنار بگذارد، می‌تواند باشگاه را جریمه دیگری کند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۱۲
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۳۹ 20 August 2025
|
3745 بازدید
|
۶

گاف دوباره مدیران پرسپولیس؛ در انتظار جریمه جدید!

گاف‌های مدیریتی در باشگاه پرسپولیس همچنان ادامه دارد و در صورت عدم مماشات سازمان لیگ، ممکن است جریمه دیگری برای این باشگاه در نظر گرفته شود. 

به گزارش سرویس ورزشی تابناک، پرسپولیس در هفته نخست لیگ برتر نتوانست کارت بازی تعدادی از بازیکنان خود را بگیرد و به نوعی به دلیل عبور از سقف بودجه با این اتفاق از سوی سازمان لیگ جریمه شد. همین موضوع عاملی بود که سرخپوشان مقابل فجرسپاسی به دردسر افتاده و با ارائه یک بازی پر از ایراد و ناامیدکننده، تا یک قدمی شکست پیش بروند. شاید اگر خوش شانسی با پرسپولیسی‌ها یار نبود، آنها در تهران با حساب ۲ بر صفر مقابل تیم تازه‌لیگ‌برتری شده فجرسپاسی، شکست می‌خوردند، چراکه موقعیت تک‌به‌تک مهاجم فجر تبدیل به گل نشد و در نهایت علی علیپور در آخرین ثانیه‌ها، کار را به تساوی کشید.

به عقیده کارشناسان و هواداران، اشکالات مدیریتی بود که بر عملکرد تیم تحت هدایت وحید هاشمیان سایه انداخته بود و از همین‌رو در دقایق پایانی بازی هم هواداران علیه رضا درویش شعار سر دادند و خواهان برکناری او از مدیرعاملی پرسپولیس شدند. عجیب اینکه قبل از شروع بازی، خبر رسید برخی از اعضای کادرفنی هم مجوز نشستن روی نیمکت ذخیره‌ها را ندارند و اگر پادرمیانی چند تن از مسئولان سازمان لیگ نبود، شاید یک آبروریزی دیگر برای پرسپولیس رقم می‌خورد.

طبق شنیده‌ها، به خاطر عدم ثبت قرارداد برخی از اعضای کادرفنی، کارت نشستن روی نیمکت برای آنها صادر نشده بود تا اینکه تماس‌های تلفنی منجر به حل مشکل شد. البته اگر مسئولان سازمان لیگ با مدیران باشگاه مماشات نکنند، به راحتی می‌توانند پرسپولیسی‌ها را جریمه کنند که این ماجرا هم به کنفرانس خبری ارتباط دارد.

گویا مدیر رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس، از جمله افرادی است که باشگاه نتوانسته برایش مجوز حضور روی نیمکت و کارت ویژه کادرفنی را تهیه کند. به همین خاطر، او نتوانست در نخستین بازی روی نیمکت تیم بنشیند و حتی در کنفرانس بعد از بازی هم مجوز حضور در کنار هاشمیان را به دست نیاورد، اما نکته اینجاست که همین فرد در کنفرانس قبل از بازی کنار هاشمیان نشسته بود، آن هم بدون اینکه کارت ویژه کادرفنی را داشته باشد.

به نظر می‌رسد ادعای رئیس محمدرضا کشوری‌فرد دبیر سازمان لیگ که گفته بود مسئولان باشگاه پرسپولیس، قراردادی برای ثبت به سازمان لیگ نیاورده بودند، دور از واقعیت نیست؛ حداقل برای برخی از اعضای کادرفنی که این‌طور بود!

اشتراک گذاری
لینک کوتاه
برچسب ها
پرسپولیس لیگ برتر سازمان لیگ فوتبال فدراسیون فوتبال رضا درویش
کنایه علیرضا دبیر به معصومی و یک روایت عجیب/ اختلاف در کشتی ایران از کجا کلید می‌خورد؟
دولت ارمنستان قول‌های خوبی به پزشکیان داد/ اجاره ۹۹ ساله گذرگاه زنگزور توسط شرکت آمریکایی منتفی است
فراری‌ها و فراموشی‌های دوران پساجنگ!/ منتظر گزارش بازسازی‌ها هستیم
سلام پرواز
سفرمارکت
گزارش خطا
مطالب مرتبط
خوب، بد، زشت پرسپولیس در شب پایانی؛ حاشیه از غریبه، پاسخ منفی از آشنا
شکایت بیرانوند از پرسپولیس به دادگاه خارجی
قرارداد همه بازیکنان پرسپولیس ثبت شد
اعتراض سرمربی سابق پرسپولیس به آقایی دلال‌ها
تساوی پرسپولیس و تیم دسته یکی!
بالا گرفتن دعوا میان پرسپولیس و سازمان لیگ؛ کدام‌شان راست می‌گوید؟
برکناری قریب‌الوقوع درویش از مدیرعاملی پرسپولیس
چشم‌پوشی داور از اخراج سروش رفیعی + فیلم
۳ اپیزود از وحید امیری در ۲۴ ساعت؛ تناقض آشکار، تقابل پنهان!
سقف کاذب فوتبال با نورپردازی مخفی؛ قانونی برای بی‌قانونی و رواج زیرمیزی!
دلیل کنار گذاشتن پیام نیازمند از پرسپولیس
پرسپولیس یک - فجرسپاسی یک؛ شروع پرحادثه برای هاشمیان/ فرار سرخ از شکست خانگی
نظرات بینندگان
غیر قابل انتشار: ۱
در انتظار بررسی: ۱
انتشار یافته: ۶
جهان
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۴۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
13
7
پاسخ
عمق تنفر از پرسپوليسو ميشه تو سطر به سطر اين مطلب ديد... قشنگ معلومه يه استقلالي اينو نوشته
پاسخ ها
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
خلاف کردند دیگه عمق تنفر چیه؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۱:۵۱ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
6
11
پاسخ
مماشات میکنند شکنکنید پرسپولیس حساسه نباید ناراحت بشه
پاسخ ها
محمد
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۲:۰۴ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
در پرونده دوچرخه سواران بیرانونوند معلوم شد سوگلی کیه حساس کیه
ناشناس
| Iran (Islamic Republic of) |
۱۳:۰۵ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
حالا یکی پیدا شد زد رو دست پرسپولیس طوری شد؟
ناشناس
|
Iran (Islamic Republic of)
|
۱۷:۱۸ - ۱۴۰۴/۰۵/۲۹
1
4
پاسخ
چون تیم سوگلی بود با تلفن حلش کردید
نظر شما

سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

برچسب منتخب
# دیدار پوتین و ترامپ # جنگ ایران و اسرائیل # عملیات وعده صادق 3 # مذاکره ایران و آمریکا # آژانس بین المللی انرژی اتمی # پل ترامپ # حمله آمریکا به ایران
نظرسنجی
ایران و آمریکا در مذاکرات به توافق می‌رسند؟
الی گشت
مرد گمشده پس از ۷ سال در پیاده روی اربعین پیدا شد  (۴۵۵ نظر)
ابراز علاقه شدید دختر ارمنستانی به پزشکیان: عاشقش هستم  (۳۲۵ نظر)
۷۳ درصد مردم خواهان دستیابی ایران به بمب اتمی هستند  (۳۰۱ نظر)
اظهارات غضنفری درباره جاسوس بودن پزشکیان بررسی می‌شود/اگر نوش نیستیم نیش هم نباشیم!  (۲۸۱ نظر)
برگزاری مراسم ختم در تهران همراه با رقص!  (۲۶۵ نظر)
سیدمحمد خاتمی دچار عارضه قلبی شد  (۱۵۹ نظر)
تصاویر حضور نیروهای سپاه قدس در جمهوری آذربایجان  (۱۳۸ نظر)
حسن روحانی اشعث بن قیس و ظریف ابوموسی اشعری است!  (۱۳۶ نظر)
ویدیوی خواهر امیر تتلو از عفو و آزادی‌اش  (۱۲۹ نظر)
پاسخ دیدنی یک متخصص مجاری ادرار به حمید رسایی  (۱۰۲ نظر)
رقص پراضطراب ایران با طالبان؛ تعامل، تأثیری بر «حقابه» نداشت  (۷۹ نظر)
شباهت ها و تفاوت های پزشکیان با خاتمی، احمدی نژاد، روحانی و رئیسی  (۷۵ نظر)
آیا سامانه‌ راهبردی S-400 وارد خاک ایران شده است؟/پوشش نقاط ضعف در حوزه پدافندی  (۷۲ نظر)
لحظات خودسوزی در مترو در اعتراض به صداوسیما +18  (۶۹ نظر)
حق‌آبه‌ای که رفت، اعتبار دیپلماسی‌ای که خشک شد/خیمه طالبان بر منافع ملی ایران  (۶۶ نظر)
tabnak.ir/005YMC
tabnak.ir/005YMC