ابتکار هواداران مادریدی علیه اسرائیل

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ لیلا حامد، خبرنگار نشریه مارکا امروز (سه‌شنبه) از پیام جالب هواداران فوتبال مادریدی علیه جنایات اسرائیل در غزه خبر داد که نام ایستگاه متروی «دادگاه مرکزی» مادرید را با یک برچسب به «دادگاه نتانیاهو» تغییر دادند.کمپین فوتبالی «کارت قرمز به اسرائیل نشان بده» تاکنون در ۲۳ کشور مختلف در ۸۸ ورزشگاه فوتبال اجرا شده است.

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فوتبال اروپا هر روز بیشتر می‌شود.در فوتبال انگلیس ۲ روز پیش هواداران منچستریونایتد اخیر با برافراشتن پرچم ایران و فلسطین علیه اسرائیل شعار داده بودند.

خبرنگار نشریه اسپانیایی می‌نویسد که اقدام هواداران فوتبال مادریدی پیامی آشکار از قلب متروی پایتخت اسپانیا در محکومیت متهم ردیف اول نسل‌کشی در غزه است.