ابتکار هواداران مادریدی علیه اسرائیل

هواداران فوتبال مادریدی برای محکومیت جنایات اسرائیل در غزه در متروی مادرید دست به ابتکار زدند.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۰۷
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۵ 20 August 2025
|
1654 بازدید

به گزارش تابناک به نقل از فارس؛ لیلا حامد، خبرنگار نشریه مارکا امروز (سه‌شنبه) از پیام جالب هواداران فوتبال مادریدی علیه جنایات اسرائیل در غزه خبر داد که نام ایستگاه متروی «دادگاه مرکزی» مادرید را با یک برچسب به «دادگاه نتانیاهو» تغییر دادند.کمپین فوتبالی «کارت قرمز به اسرائیل نشان بده» تاکنون در ۲۳ کشور مختلف در ۸۸ ورزشگاه فوتبال اجرا شده است.

ابتکار هواداران مادریدی علیه اسرائیل

محکومیت جنایات رژیم صهیونیستی در فوتبال اروپا هر روز بیشتر می‌شود.در فوتبال انگلیس ۲  روز پیش هواداران منچستریونایتد اخیر با برافراشتن پرچم ایران و فلسطین علیه اسرائیل شعار داده بودند.

خبرنگار نشریه اسپانیایی می‌نویسد که اقدام هواداران فوتبال مادریدی پیامی آشکار از قلب متروی پایتخت اسپانیا در محکومیت متهم ردیف اول نسل‌کشی در غزه است.

ابتکار هواداران مادریدی علیه اسرائیل

برچسب ها
مادرید اسرائیل اعتراض خبر فوری جنایات رژیم صهیونیستی
