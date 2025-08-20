ابلاغ سلام رهبر انقلاب به دو مرجع تقلید

\n\u00a0\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062a\u0627\u0628\u0646\u0627\u06a9\u061b \u062a\u0635\u0627\u0648\u06cc\u0631 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0631\u0626\u06cc\u0633 \u062f\u0641\u062a\u0631 \u0645\u0642\u0627\u0645 \u0645\u0639\u0638\u0645 \u0631\u0647\u0628\u0631\u06cc \u062f\u0631 \u0628\u06cc\u0648\u062a \u062d\u0636\u0631\u0627\u062a \u0622\u06cc\u0627\u062a \u0645\u06a9\u0627\u0631\u0645 \u0634\u06cc\u0631\u0627\u0632\u06cc \u0648 \u0633\u0628\u062d\u0627\u0646\u06cc \u0648 \u0627\u0628\u0644\u0627\u063a \u0633\u0644\u0627\u0645 \u062d\u0636\u0631\u062a \u0622\u06cc\u062a\u200c\u0627\u0644\u0644\u0647 \u062e\u0627\u0645\u0646\u0647\u200c\u0627\u06cc \u0628\u0647 \u0622\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0627 \u0645\u0634\u0627\u0647\u062f\u0647 \u0645\u06cc \u06a9\u0646\u06cc\u062f.\n\u00a0
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.