ابلاغ سلام رهبر انقلاب به دو مرجع تقلید

تصاویر حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بیوت حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و ابلاغ سلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آنان را مشاهده می کنید.
کد خبر: ۱۳۲۳۷۰۴
|
۲۹ مرداد ۱۴۰۴ - ۱۰:۰۱ 20 August 2025
|
2733 بازدید

 به گزارش تابناک؛ تصاویر حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بیوت حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و ابلاغ سلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آنان را مشاهده می کنید.

 

