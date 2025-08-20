ابلاغ سلام رهبر انقلاب به دو مرجع تقلید

تصاویر حضور رئیس دفتر مقام معظم رهبری در بیوت حضرات آیات مکارم شیرازی و سبحانی و ابلاغ سلام حضرت آیت‌الله خامنه‌ای به آنان را مشاهده می کنید.

